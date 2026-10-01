Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026: Đoàn thể thao Trung Quốc vượt qua cột mốc 150 huy chương Vàng; Việt Nam xếp thứ 20

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Ngày thi đấu 30/9, đoàn thể thao Trung Quốc vượt qua cột mốc 150 huy chương Vàng tại ASIAD 2026.

Đoàn Việt Nam có thêm một huy chương Đồng và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương (hai huy chương Vàng, một huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng).

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất, với 151 huy chương Vàng, 67 huy chương Bạc và 59 huy chương Đồng. Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản, với 50 huy chương Vàng, 77 huy chương Bạc và 73 huy chương Đồng; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba, với 24 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc và 49 huy chương Đồng.

Tiếp theo là đoàn Uzbekistan, với 16 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng; đoàn Thái Lan với 12 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng; đoàn Iran với 11 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng; đoàn Bahrain với 11 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.