Cuộc đua hiệu số căng thẳng, HLV Herdman muốn Indonesia ghi thật nhiều bàn trước Bangladesh

Trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 1/10/2026 (giờ Việt Nam) tại sân vận động chính Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Đây là lượt trận cuối bảng A, đồng thời diễn ra cùng giờ với cuộc đối đầu giữa Malaysia và Singapore. Indonesia và Malaysia hiện có cùng có 4 điểm trước lượt trận quyết định, trong đó Malaysia đang nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được.

Sau hai lượt trận, Indonesia đứng thứ hai với 4 điểm, nhờ chiến thắng 2-0 trước Singapore và trận hòa 0-0 với Malaysianhưng thua về hiệu số.

Ảnh: KOMPAS.com/Firzie A.Idris

Khoảng cách về hiệu số khiến Indonesia không chỉ cần quan tâm tới kết quả trận đấu của mình mà còn phải theo dõi cuộc chạm trán giữa Malaysia và Singapore. Theo thông tin từ ANTARA, Herdman thừa nhận việc phải cạnh tranh hiệu số với Malaysia là một thử thách thú vị đối với Indonesia.

Herdman muốn Indonesia chủ động tấn công

Phát biểu trong buổi tập tại Jakarta hôm 30/9, John Herdman cho rằng khoảng cách một bàn về hiệu số không chỉ tạo thêm áp lực mà còn mang đến động lực để Indonesia hướng tới một trận đấu giàu tính tấn công.

“Tôi nghĩ đó là phần thú vị nhất. Bạn muốn bước vào trận đấu với tư duy ghi bàn hay không để thủng lưới?”.

Theo nhà cầm quân người Canada, bóng đá vốn hướng tới việc ghi bàn và Indonesia cần tận dụng trận đấu với Bangladesh để tạo ra khác biệt trên bảng xếp hạng.

Ảnh: KOMPAS.com/Firzie A.Idris

Indonesia hiện có lợi thế sân nhà khi toàn bộ các trận đấu của họ tại FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức ở Jakarta. Đội bóng của Herdman cũng nhận được sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ trong trận hòa Malaysia 0-0. Sau trận đấu đó, nhà cầm quân này kêu gọi các cổ động viên tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở cuộc đối đầu Bangladesh.

Với cục diện hiện tại, Indonesia cần giành kết quả thuận lợi trước Bangladesh và hướng tới việc cải thiện hiệu số. Trong trường hợp thắng với cách biệt không đủ để vượt Malaysia, cơ hội đi tiếp của Indonesia còn phụ thuộc vào kết quả trận Malaysia - Singapore.

Hai trận đấu cuối bảng A được tổ chức đồng thời lúc 19 giờ 30 phút ngày 1/10, qua đó hạn chế khả năng các đội có thể tính toán dựa trên kết quả của đối thủ. FIFA cũng xác nhận cả Indonesia, Malaysia đều còn cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng A trước lượt trận cuối.

John Herdman và các học trò vì thế không thể chỉ hướng tới một chiến thắng trước Bangladesh. Với cuộc đua đang được quyết định bởi từng bàn thắng, Indonesia cần tận dụng tối đa cơ hội trên sân nếu muốn tự định đoạt hành trình của mình tại FIFA ASEAN Cup 2026.