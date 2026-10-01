Võ cổ truyền Việt Nam in dấu ấn tại Italia

Đội tuyển Việt Nam xuất quân dự giải.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026, dự kiến quy tụ hơn 500 HLV, VĐV đến từ 54 quốc gia, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Bên cạnh thi đấu, trong khuôn khổ chương trình diễn ra Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) nhiệm kỳ II (2026-2031), các khóa tập huấn, thi và nâng cấp trọng tài quốc tế, thi nâng đai, hội thảo, đào tạo, trao đổi chuyên môn và các hoạt động giao lưu văn hóa.