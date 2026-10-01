Cầu mây và bắn súng được chờ đợi trong ngày 1/10

Ở cầu mây, đội quadrant nam Việt Nam gặp Ấn Độ lúc 7h

Ngày 1/10 có thể mang đến thêm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam khi nhiều VĐV bước vào những nội dung quan trọng. Bắn súng và bắn cung là hai môn đáng chú ý nhất trong lịch thi đấu.

Ở bắn súng, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam thi đấu vòng loại 25 m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h40. Nếu giành quyền đi tiếp, các xạ thủ Việt Nam sẽ bước vào chung kết lúc 13h30.

Bắn cung cũng mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương. Đặng Công Đức gặp VĐV Hàn Quốc tại tứ kết cung 3 dây nam lúc 11h34. Nếu đi tiếp, anh có thể đấu bán kết lúc 12h25, trước khi các trận tranh HCĐ và chung kết lần lượt diễn ra lúc 12h44 và 13h01.

Nhiều VĐV bước vào vòng quyết định

Ở taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu vòng loại quyền cá nhân nữ lúc 7h, còn Nguyễn Xuân Thành tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nam lúc 9h30.

JuJitsu có Cấn Văn Thắng ở hạng - 62 kg nam, Đặng Đình Tùng và Lê Trọng Hoàng ở hạng - 69 kg nam, cùng thi đấu từ 7h. Hai võ sĩ Vương Trần Hoài Thương và Phùng Thị Huệ bước vào hạng - 48 kg nữ từ 10h15.

Môn vật cũng xuất quân trong buổi sáng. Nguyễn Đình Huy thi đấu vật cổ điển nam hạng 60 kg, còn Nguyễn Công Mạnh tranh tài ở hạng 77 kg, với các trận vòng loại trực tiếp bắt đầu từ 8h30.

Một tâm điểm khác đến từ thể thao điện tử. Đội Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở bán kết lúc 7h, với mục tiêu giành quyền vào trận tranh HCV.

Golf và cầu mây tiếp tục hành trình

Golf Việt Nam bước vào vòng 2 khá sớm. Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh xuất phát từ 4h30, trong khi Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu từ 8h40.

Ở cầu mây, đội quadrant nam Việt Nam gặp Ấn Độ lúc 7h, còn đội nữ đối đầu Philippines lúc 12h tại vòng sơ loại. Bóng chuyền nam Việt Nam gặp Uzbekistan ở nhóm phân hạng 9-16 lúc 14h.

Trong lịch thi đấu ngày 1/10, khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều đáng chú ý nhất. Đặng Công Đức có thể liên tiếp bước vào các vòng tranh huy chương bắn cung, trước khi chung kết 25 m súng ngắn bắn nhanh nam diễn ra lúc 13h30 nếu các xạ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại.