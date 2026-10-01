Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo đang có những bất đồng với HLV Jorge Jesus

Sự việc bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Oslo, trong khuôn khổ Nations League A diễn ra ngày 27.9. Ở trận đấu này, Ronaldo phải ngồi dự bị và không được sử dụng dù đã khởi động bên ngoài sân.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo 41 tuổi đi thẳng vào phòng thay đồ với thái độ không hài lòng thay vì cùng các đồng đội đến cảm ơn khán giả đội khách. Trận gặp Na Uy trên sân khách ghi nhận lần đầu tiên sau 18 năm Ronaldo có tên trong danh sách của Bồ Đào Nha nhưng hoàn toàn không được thi đấu phút nào.

Trước thềm trận đấu gặp Đan Mạch, HLV trưởng Jorge Jesus đã lên tiếng phủ nhận việc có xung đột cá nhân với cậu học trò cưng. Ông cho rằng phản ứng bực bội là điều hết sức bình thường đối với bất kì cầu thủ nào đã khởi động nhưng cuối cùng lại không được trao cơ hội vào sân thi đấu.

“Không có sự cố nào cả”, HLV Jesus khẳng định trước truyền thông và giải thích thêm rằng ông từng là cầu thủ nên thấu hiểu cảm giác ấy. Vị chiến lược gia này thừa nhận đã báo trước với Ronaldo rằng anh không đá chính, nhưng vẫn cân nhắc sử dụng anh trong trận đấu.

Tuy nhiên, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, ông đã đưa ra quyết định là không đưa cậu học trò vào sân. HLV Jesus nhấn mạnh rằng đây chỉ là một quyết định nhân sự bình thường và không có chuyện phải làm quá vấn đề lên.

Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1954 cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Ronaldo từng từ chối tập luyện vào ngày 29.9. Theo lời ông, tiền đạo đội trưởng chỉ thực hiện các bài tập riêng để cải thiện khả năng vận động và tăng cường thể lực do phòng gym tại sân không đủ thiết bị phục vụ giáo án.

Đội bóng bán đảo Iberia hiện đóng quân tại Malmo (Thụy Điển) để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân Parken của Đan Mạch. Trong buổi tập ngày 30.9, Ronaldo tiếp tục vắng mặt khi các đồng đội ra sân, đồng thời truyền thông ghi lại cảnh anh rời đi cùng hai thành viên ban huấn luyện.

Những đồn đoán leo thang khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) là Pedro Proenca phải lập tức thay đổi lịch trình để sang Đan Mạch giải quyết khủng hoảng. Một cuộc họp kín đã diễn ra vào tối 29.9 giữa Ronaldo, HLV Jesus và Chủ tịch FPF nhằm xoa dịu tình hình và hàn gắn những rạn nứt nội bộ.

Mặc dù cuộc trao đổi được kì vọng sẽ giải quyết ổn thỏa mọi bất đồng, nhưng chỉ một ngày sau đó, đội trưởng Bồ Đào Nha vẫn đưa ra quyết định cứng rắn. Ronaldo chính thức thông báo rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển ngay trước thềm trận đấu quan trọng tại vòng bảng Nations League.

Trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo 41 tuổi viết: “Sau cuộc họp báo của đội tuyển và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời nơi tập trung”. Anh bày tỏ sẽ nói sự thật với người hâm mộ vào thời điểm thích hợp và chúc các đồng đội may mắn ở những trận sắp tới.

Ngay sau khi thông báo được phát đi, người hâm mộ đã theo dõi sát sao hành trình di chuyển của siêu sao này qua hệ thống hàng không dân dụng. Theo dữ liệu từ FlightRadar24, chiếc chuyên cơ riêng Bombardier Global Express của anh đã thực hiện hành trình bay thẳng từ Madrid đến Copenhagen.

Chuyến bay chở tiền đạo này đã thu hút sự theo dõi trực tuyến của gần 5.000 người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Sự việc này càng đẩy mâu thuẫn giữa Ronaldo và ban huấn luyện tuyển quốc gia lên mức đỉnh điểm, khiến dư luận Bồ Đào Nha sục sôi.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu Đan Mạch, HLV Jorge Jesus cũng xác nhận tiền đạo trẻ Goncalo Ramos - tác giả bàn thắng quyết định trước Na Uy sẽ tiếp tục được ưu tiên đá chính. Ông thẳng thắn tuyên bố sẽ chỉ dùng Ronaldo nếu thực sự cần thiết.

Ronaldo từng cân nhắc việc chia tay đội tuyển quốc gia sau chiến dịch World Cup hồi mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, anh quyết định tiếp tục gắn bó với màu áo ĐTQG để chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Đợt tập trung này, anh được HLV Jesus triệu tập vào danh sách 25 cầu thủ và từng đá chính trọn vẹn trận thắng Xứ Wales 1-0 hôm 24.9 nhưng không ghi bàn. Hiện tại, Bồ Đào Nha vẫn đang dẫn đầu bảng 4 thuộc League A của Nations League với thành tích sáu điểm tuyệt đối sau hai trận đấu.

Sau chuyến làm khách giông bão trên đất Đan Mạch, nhà đương kim vô địch sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Na Uy vào ngày 4.10. Sự vắng mặt đột ngột của thủ quân Ronaldo chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho toàn đội trong giai đoạn khốc liệt này.