Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Ở trận bán kết đầu tiên, U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Trung Quốc trên sân Nagai (Osaka). Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ và có thời điểm bị dẫn bàn, đội đương kim vô địch vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 2-1.

U23 Hàn Quốc đứng trước cơ hội giành tấm HCV ASIAD thứ tư liên tiếp. Ảnh: AFC

Kết quả này giúp Hàn Quốc lần thứ tư liên tiếp góp mặt trong trận chung kết bóng đá nam ASIAD. Đội bóng "xứ kim chi" đang hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV, sau các lần đăng quang vào năm 2014, 2018 và 2023.

Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà U23 Nhật Bản trải qua cuộc đối đầu nghẹt thở với U23 Uzbekistan. Đại diện Trung Á bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ công của Sardorbek Bakhromov.

U23 Nhật Bản sau đó đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức tốt của đối thủ.

Phải đến những phút cuối trận, Sena Ishibashi mới ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa cuộc đấu vào loạt luân lưu. Trên chấm 11m, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 9-8 để đoạt vé vào chung kết.

Màn tái đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc tiếp tục nối dài duyên nợ tại ASIAD. Ở hai kỳ đại hội gần nhất, U23 Hàn Quốc đều đánh bại U23 Nhật Bản với cùng tỷ số 2-1 trong trận chung kết năm 2018 và 2022.

Trận chung kết ASIAD 2026 diễn ra ngày 3.10. U23 Hàn Quốc hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp, trong khi U23 Nhật Bản có cơ hội giành HCV trên sân nhà và tìm lại chiến thắng trước đối thủ sau hai lần thất bại ở chung kết.