Việt Nam có thể kết thúc giải với chỉ một bàn thắng?

Hai trận, 23 cú dứt điểm nhưng chỉ một bàn thắng. Đó là những con số không mấy tích cực với tuyển Việt Nam sau hai lượt đầu FIFA ASEAN Cup 2026.

Bàn duy nhất được ghi bởi Nguyễn Đình Bắc trong chiến thắng 1-0 trước Philippines. Ba ngày sau, Việt Nam tung ra nhiều cú sút hơn hẳn trước Thái Lan nhưng vẫn không thể ghi bàn và nhận thất bại 0-2.

Theo thống kê của Offside Scores, Việt Nam có 6 cú sút trước Philippines, trong đó 3 lần trúng đích. Gặp Thái Lan, số pha dứt điểm tăng lên 17 nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi đúng khung thành.

Như vậy, sau 180 phút, tuyển Việt Nam đã dứt điểm 23 lần nhưng chỉ 5 lần buộc thủ môn đối phương phải trực tiếp xử lý bóng. Tỷ lệ chuyển hóa cuối cùng mới dừng ở một bàn.

Sút nhiều nhưng chưa tạo đủ cơ hội tốt

Trận gặp Philippines đã cho thấy dấu hiệu đầu tiên. Việt Nam thắng 1-0 nhưng không tạo được thế trận tấn công áp đảo, trong khi đối thủ có những thời điểm khiến hàng thủ của HLV Kim Sang-sik gặp khó.

Randy Schneider từng đưa bóng trúng xà ngang, còn Jarvey Gayoso có pha dứt điểm buộc Patrik Lê Giang phải cứu thua. FootyStats ước tính xG của Việt Nam trong trận ở mức 0,76, thấp hơn 1,05 của Philippines.

Dữ liệu xG giữa các đơn vị có thể khác nhau, nhưng diễn biến trên sân cũng cho cảm giác tương tự. Việt Nam giành 3 điểm nhờ tận dụng được một trong số ít tình huống tốt, chứ chưa tạo ra sức ép liên tục quanh vùng cấm Philippines.

Trước Thái Lan, Việt Nam có 17 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích.

Trước Thái Lan, bài toán còn rõ hơn. Việt Nam có tới 17 cú sút, nhưng 8 lần bị chặn và chỉ 2 lần trúng đích.

Theo AiScore, đội kiểm soát bóng 58%, thực hiện 575 đường chuyền và có 12 đường chuyền tạo cơ hội. Tuy nhiên, lượng bóng đó không được chuyển thành những tình huống đủ rõ để thay đổi tỷ số.

Hiệp hai là ví dụ dễ thấy. Thái Lan dẫn 1-0 rồi lùi đội hình thấp, nhường nhiều bóng hơn cho Việt Nam. Đội của HLV Kim Sang-sik có điều kiện đẩy quân lên, nhưng phần lớn các đợt tấn công vẫn diễn ra trước một hàng thủ đã tập trung đông người.

HLV Miguel Santos, người theo dõi trận đấu và trao đổi với Tri Thức - Znews, cho rằng Việt Nam có thời điểm cố đưa bóng vào trung lộ quá nhiều. Khi Thái Lan đã co thấp, khoảng trống ở khu vực này rất ít, trong khi việc chuyển hướng sang hai biên và đưa thêm người vào vùng cấm chưa được thực hiện đủ thường xuyên.

Điều đó phần nào lý giải nghịch lý 17 cú sút nhưng chỉ 2 lần trúng đích. Việt Nam vẫn kết thúc được pha bóng, nhưng không nhiều lần dứt điểm từ vị trí thực sự thuận lợi.

Sự vắng mặt của Xuân Son ảnh hưởng lớn tới hàng công, nhưng chưa thể giải thích hết việc Việt Nam tạo quá ít cơ hội rõ ràng.

Sự vắng mặt của Xuân Son chắc chắn ảnh hưởng tới hàng công. Việt Nam mất một trung phong có khả năng tì đè, giữ bóng, ghim trung vệ và xuất hiện thường xuyên trong vùng cấm.

Khi cần đưa bóng dài để thoát pressing, đội cũng thiếu một điểm đến có thể giữ bóng chờ tuyến hai dâng lên. Tuy nhiên, Xuân Son không thể giải thích hết những con số sau hai lượt, bởi ngay khi tiền đạo này còn thi đấu trước Philippines, Việt Nam cũng chưa tạo được nhiều cơ hội rõ ràng.

Pakistan sẽ là bài kiểm tra rõ nhất

Pakistan đã thủng lưới 6 lần sau hai trận. Họ thua Thái Lan 0-4 ở lượt mở màn rồi hòa Philippines 2-2 sau khi bị dẫn hai bàn trong hiệp một.

Trước Philippines, Pakistan phải đối mặt với 20 cú sút, trong đó 6 lần bóng đi trúng đích. Khả năng giữ cự ly và bảo vệ vùng cấm của đội bóng này không ở mức như Thái Lan.

Điều đó không có nghĩa trận đấu sẽ dễ dàng với Việt Nam. Pakistan vừa cho thấy khả năng phản ứng tốt khi gỡ từ 0-2 thành 2-2 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai bảng B.

Nhưng xét riêng câu chuyện tấn công, đây là đối thủ phù hợp để kiểm tra xem những vấn đề của Việt Nam nằm ở chất lượng đối thủ hay ở chính cách vận hành của đội.

Sau hai trận, Việt Nam đã sút 23 lần nhưng chỉ có 5 cú trúng đích.

Sau hai trận, Việt Nam đã sút 23 lần nhưng chỉ có 5 cú trúng đích. Nếu trước một hàng thủ đã nhận 6 bàn mà số cơ hội rõ ràng vẫn không tăng, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm lý do để xem lại cách đội tổ chức tấn công khi thiếu Xuân Son và Quang Hải.

Ngược lại, một trận đấu tạo ra nhiều cơ hội và nhiều bàn thắng sẽ giúp giảm bớt những lo ngại xuất hiện sau hai lượt đầu. Nó cũng giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu về những cầu thủ có thể chia sẻ trách nhiệm ghi bàn trong giai đoạn các trụ cột chưa trở lại.

Việt Nam đã hết cơ hội vào chung kết sau thất bại trước Thái Lan, nhưng trận Pakistan vẫn còn giá trị chuyên môn rõ ràng. Một đội tuyển vừa trải qua 180 phút với chỉ một bàn thắng cần nhiều hơn một kết quả tích cực, bởi điều đáng chờ đợi nhất là cách hàng công tìm lại những cơ hội thực sự tốt.