Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 hôm nay: Việt Nam tranh hạng với Uzbekistan

Tại bảng C, thầy trò HLV Federico Rampazzo lần lượt nhận thất bại 0-3 trước Ấn Độ và Qatar, trước khi tìm lại cảm giác chiến thắng bằng việc vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 3-1 ở lượt trận cuối.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) có thêm cơ hội tích luỹ kinh nghiệm ở các trận vòng phân hạng. Ảnh: AVC

Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba bảng C và tiếp tục hành trình ở nhóm phân hạng.

Trong khi đó, Uzbekistan đứng thứ ba bảng A, sau chủ nhà Nhật Bản và Pakistan. Đội bóng Trung Á cũng không thể tạo bất ngờ trước hai đối thủ này và bước vào vòng phân hạng với mục tiêu cải thiện thứ hạng chung cuộc.

Cuộc đối đầu với Uzbekistan sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với Ngọc Thuân và các đồng đội.

Sau những trận đấu trước các đối thủ có trình độ cao hơn, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng quãng thời gian còn lại tại ASIAD để tích lũy thêm kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi.

Vòng phân hạng cũng là cơ hội để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, điều chỉnh những điểm còn hạn chế và tạo điều kiện cho các VĐV được thi đấu trong môi trường quốc tế.

Những trải nghiệm tại Nagoya có thể trở thành hành trang hữu ích cho các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam trong các giải đấu tiếp theo.

Bên cạnh trận Việt Nam - Uzbekistan, môn bóng chuyền nam trong nhà ASIAD 2026 ngày 1.10 còn diễn ra các trận đấu thuộc vòng phân hạng và tứ kết.

Lịch thi đấu ngày 1.10:

Phân hạng 9-16:

08h00: Kazakhstan - Hồng Kông (Trung Quốc)

11h00: Kyrgyzstan - Đài Bắc Trung Hoa

14h00: Việt Nam - Uzbekistan

17h00: Philippines - Indonesia

Tứ kết:

08h00: Ấn Độ - Pakistan

11h00: Hàn Quốc - Iran

14h00: Thái Lan - Trung Quốc

17h20: Nhật Bản - Qatar