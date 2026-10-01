Nhận định bóng đá Pháp vs Ý: Dembélé lĩnh xướng hàng công khi Mbappé vắng mặt

Thông tin trận đấu Pháp vs Ý hôm nay 3/10/2026

Theo lịch UEFA Nations League 2026 của Pháp trên Báo Lâm Đồng, Les Bleus tiếp Ý ở lượt ba trước khi tiếp tục gặp Bỉ chỉ vài ngày sau đó.

Nhận định thắng thua Pháp vs Ý

Pháp bước vào cuộc đối đầu tại Stade de France với nền tảng rất thuận lợi. Hai chiến thắng cùng tỷ số 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ giúp Les Bleus có 6 điểm tối đa mà chưa phải nhận bàn thua.

Cách thắng của Pháp cũng đáng chú ý. Đội bóng không nhất thiết phải áp đảo đối phương trong toàn bộ 90 phút mà tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát nhịp độ, giữ cấu trúc khi mất bóng và tăng tốc ở thời điểm hàng thủ đối phương bắt đầu xuất hiện khoảng trống.

Việc Kylian Mbappé không thể góp mặt vì chấn thương chắc chắn làm giảm một phần khả năng xuyên phá. Pháp mất cầu thủ đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống cần tăng tốc phía sau hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola và Rayan Cherki vẫn tạo nên một nhóm tấn công có kỹ thuật, tốc độ và khả năng đổi vị trí rất linh hoạt. Dembélé có thể trở thành nhân tố quan trọng nhất bởi khả năng nhận bóng ở cả hai cánh, rê bóng vào trung lộ và tạo ra ưu thế quân số.

Ý lại bước vào trận đấu với trạng thái khó đoán hơn. Thất bại 0-2 trước Bỉ ở lượt đầu cho thấy hàng thủ Azzurri có thể gặp vấn đề khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh. Nhưng phản ứng ở trận kế tiếp rất mạnh mẽ khi họ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 trên sân khách.

Điểm đáng chú ý là những bàn thắng của Ý đến từ nhiều vị trí khác nhau. Michael Kayode, Davide Frattesi, Alessandro Bastoni và Pio Esposito cùng ghi bàn, cho thấy đội bóng không phải phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất để tạo ra sức ép.

Frattesi đặc biệt nguy hiểm ở khả năng băng lên từ tuyến hai. Nếu Pháp tập trung quá nhiều vào tiền đạo của Ý và để khoảng trống trước vòng cấm, những pha xâm nhập muộn có thể trở thành vấn đề.

Trung tuyến vì thế là khu vực có thể quyết định trận đấu. Eduardo Camavinga và Adrien Rabiot cần đảm bảo Pháp vừa có thể phát triển bóng vừa duy trì được lớp bảo vệ phía trước hàng thủ. Ở phía đối diện, Sandro Tonali cùng Nicolò Fagioli có nhiệm vụ giúp Ý đưa trận đấu khỏi trạng thái bị ép sân kéo dài.

Pháp có khả năng thoát pressing tốt hơn, trong khi Ý nguy hiểm nhất khi giành bóng và ngay lập tức đẩy tốc độ lên cao. Chủ nhà vì thế không nên nhầm việc cầm bóng nhiều với khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Hai chiến thắng sạch lưới cho thấy Pháp hiện có sự ổn định tốt hơn. Ý lại vừa chứng minh họ có khả năng phản ứng mạnh sau một kết quả thất vọng. Cuộc đấu tại Stade de France vì thế nhiều khả năng được quyết định ở chất lượng xử lý trong những khoảng không rất nhỏ.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Ý

Hai lượt đầu của Pháp chỉ xuất hiện tổng cộng 2 bàn và Les Bleus chưa phải vào lưới nhặt bóng. Cách tổ chức của đội chủ nhà đang ưu tiên sự cân bằng hơn là đẩy trận đấu vào thế đôi công.

Hai trận của Ý có tổng cộng 7 bàn, nhưng 5 trong số đó đến ở chiến thắng 4-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Khi gặp một hàng thủ tổ chức tốt hơn, Azzurri khó có lượng khoảng trống tương tự.

Khả năng hai đội đều ghi bàn vẫn tồn tại, nhưng thế trận có thể chặt chẽ hơn những gì trận gần nhất của Ý gợi ra.

Dự đoán: Khoảng 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Pháp vs Ý

Pháp thiếu Kylian Mbappé và Warren Zaïre-Emery vì chấn thương. Trong bối cảnh đó, Olise, Dembélé, Barcola và Cherki sẽ phải chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm tạo đột biến.

Ý không có Federico Dimarco và Bryan Cristante. Sự vắng mặt của Dimarco khiến Azzurri mất một phương án lên bóng rất mạnh ở biên trái cũng như khả năng đưa bóng sớm vào khu vực nguy hiểm.

Phong độ gần đây Pháp vs Ý

Pháp đang tìm lại sự ổn định bằng cách kiểm soát rủi ro tốt hơn. Việc giữ sạch lưới trong hai lượt đầu giúp hàng công không phải chịu áp lực ghi quá nhiều bàn.

Ý cũng sở hữu phong độ khá tích cực và chiến thắng gần nhất có thể tạo thêm tự tin cho một đội hình đang được trẻ hóa ở nhiều vị trí.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Ý gần nhất

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 4 còn Ý có 1 chiến thắng. Cán cân kết quả nghiêng về Les Bleus, nhưng đây vẫn là cặp đấu mà yếu tố chiến thuật thường đóng vai trò rất lớn.

Azzurri khó có lý do để đẩy trận đấu vào thế đôi công ngay từ đầu, nhất là khi Pháp sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ có thể khai thác khoảng trống.

Đội hình xuất phát Pháp vs Ý dự kiến

Pháp: Maignan; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert; Camavinga, Rabiot, Cherki; Olise, Dembélé, Barcola.

Phương án khác: Dembélé có thể được sử dụng như cầu thủ tấn công cao nhất trong một số thời điểm, với Barcola và Olise giữ chiều rộng. Cherki cũng có thể tiến sát vòng cấm để bổ sung khả năng sáng tạo trung lộ.

Ý: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Tonali, Fagioli, Frattesi; Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori.

Phương án khác: Frattesi có thể được đẩy cao gần Pio Esposito khi Ý chuyển sang tấn công, trong khi Tonali giữ vị trí thấp hơn để bảo vệ đội hình trước các pha phản công.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Ý

Dự đoán tỷ số Pháp vs Ý

Pháp thiếu Mbappé nhưng vẫn có đủ nhân sự để tạo sức ép từ nhiều hướng. Sự chắc chắn của hàng thủ qua hai lượt đầu cũng cho phép Les Bleus kiên nhẫn hơn nếu trận đấu chưa sớm xuất hiện bàn thắng.

Ý có khả năng gây khó khăn bằng cường độ ở trung tuyến và những pha xâm nhập từ tuyến hai. Tuy nhiên, việc phải làm khách trước một đội hình Pháp có chiều sâu vẫn là thử thách lớn.

Dự đoán: Pháp 2-1 Ý.