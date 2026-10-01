Tiền vệ gieo sầu cho tuyển Việt Nam tuyên bố Thái Lan sẽ vô địch FIFA ASEAN Cup

Ngày 30/9, đội tuyển Thái Lan có buổi tập hồi phục tại khách sạn ở Bandung, Indonesia. HLV Anthony Hudson chủ yếu cho các cầu thủ thả lỏng và phục hồi thể trạng sau trận thắng Việt Nam, với thời lượng khoảng một giờ.

Thái Lan đang có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, lần lượt thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ chùa vàng chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 trước một lượt đấu.

Sau khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 và giành vé vào chung kết, Thái Lan nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận cuối vòng bảng gặp Philippines. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, người hùng của Thái Lan trong trận thắng Việt Nam là đội trưởng Sarach Yooyen. Tiền vệ của BG Pathum United mở tỷ số bằng cú vô-lê tuyệt đẹp từ khoảng 25 m, tạo bước ngoặt quan trọng cho đội nhà.

Sarach thừa nhận anh rất vui với bàn thắng vào lưới Việt Nam, bởi pha lập công này không chỉ có ý nghĩa với cá nhân anh mà còn với toàn đội và người hâm mộ Thái Lan.

“Chúng tôi cố gắng tập trung và giành chiến thắng, mọi người đã làm được mục tiêu. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự khá nhiều, điều đó có thể xảy ra trong bóng đá. Nhưng điều đáng khen là toàn đội có kỷ luật trong phòng ngự để giữ sạch lưới”, Sarach chia sẻ.

Nhận xét của Sarach cũng phần nào phản ánh cách Thái Lan đánh bại Việt Nam. Đội bóng của HLV Anthony Hudson không kiểm soát bóng theo cách áp đảo, nhưng duy trì được cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống và đặc biệt tận dụng tốt những thời điểm quan trọng.

Chiến thắng 2-0 càng có ý nghĩa khi Việt Nam bước vào trận đấu với chuỗi 27 trận bất bại. Thái Lan không chỉ giành ba điểm mà còn chấm dứt chuỗi thành tích kéo dài gần hai năm của đối thủ, đồng thời trực tiếp giành vé vào chung kết.

Sarach cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 có tính cạnh tranh cao hơn những giải đấu trước khi các đội tuyển đều triệu tập lực lượng tốt nhất. Với Thái Lan, mục tiêu lúc này không chỉ dừng lại ở việc vào chung kết.

“Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ chức vô địch ở giải đấu trước. Ở giải đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng mang chức vô địch trở lại. Hy vọng chúng tôi có thể làm được”, Sarach nói.

Trước mắt, Thái Lan vẫn còn trận đấu với Philippines vào ngày 2/10. Đây là cơ hội để HLV Anthony Hudson tiếp tục thử nghiệm và xoay tua lực lượng sau khi đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở vòng bảng.

Sau đó, Thái Lan sẽ chờ đối thủ ở trận chung kết. Với Sarach và các đồng đội, hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 mới thực sự bước vào giai đoạn quyết định.