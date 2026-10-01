Vẻ đẹp thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á

Nói đến thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là nhắc đến hành trình bảo vệ ngôi vô địch thuyết phục của các võ sĩ nội dung kata đồng đội nữ môn karate; là tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ cầu mây sau 20 năm chờ đợi; là những tấm huy chương ở các môn Olympic có tính cạnh tranh rất cao như điền kinh, bắn súng, rowing... Cùng với đó, tinh thần, bản lĩnh, ý chí của vận động viên Việt Nam chính là điều truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất.

Tình đồng đội của Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Nội dung 56kg nam tán thủ môn wushu, Đinh Văn Tâm không có thể trạng tốt nhất, dính thêm chấn thương ngay vòng tứ kết, nhưng bằng ý chí tuyệt vời, võ sĩ người dân tộc H'rê đã có những màn thi đấu ấn tượng và chỉ chịu thất bại tại chung kết. Hình ảnh Đinh Văn Tâm trong trận chung kết với hai chân được băng kín, chân trái có dấu hiệu phù nề cho thấy tấm huy chương bạc mà anh giành được có giá trị vô cùng.

Nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo môn rowing, Phạm Thị Bích Ngọc kiệt sức sau khi về đích và phải nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ. Ở phần trao huy chương, đồng đội Trần Thị Tú Uyên đã giơ biểu tượng hình trái tim hướng về khoảng không bên trái, nơi (đáng ra) Phạm Thị Bích Ngọc góp mặt. Hình ảnh nhận huy chương đồng nội dung này trở nên đặc biệt, khi vận động viên Việt Nam thể hiện tinh thần gắn kết trong mọi tình huống...

Mới nhất ở bán kết hạng 51kg nữ môn boxing, Nguyễn Thị Tâm bằng bản lĩnh và khát khao chiến thắng cháy bỏng đã vượt qua giới hạn bản thân khi đánh bại đương kim vô địch Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0. Tấm vé vào chung kết cạnh tranh huy chương vàng của Nguyễn Thị Tâm đã truyền đi một cảm hứng mạnh mẽ cho các đồng đội, cũng như các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tự tin tranh tài trong những ngày còn lại của Á vận hội.

Trong bối cảnh công tác tổ chức ASIAD 20 còn gặp nhiều khó khăn vì nơi lưu trú vận động viên phân tán; thời tiết xấu khiến nhiều môn phải dồn lịch thi đấu, trong đó rowing dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày; áp lực thành tích đè nặng... nhưng các vận động viên Việt Nam vẫn thể hiện phẩm chất vượt khó, vượt qua giới hạn bản thân để nỗ lực giành thành tích cao nhất.

Kể từ lần đầu tham dự sân chơi Á vận hội năm 1982, thể thao Việt Nam đã có một hành trình dài. Quá trình hội nhập quốc tế, chiến lược đầu tư trọng tâm trọng điểm của ngành thể thao nước nhà đã mang lại những kết quả tích cực ở các sân chơi khu vực và châu lục. Cùng với đó, hình ảnh các vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ nhờ ý chí, nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc trước khó khăn. Điều đó đã làm nên vẻ đẹp của thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên Việt Nam.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (giáp xanh) phải băng hai chân vì chấn thương nhưng thi đấu đầy quyết tâm ở chung kết hạng 56kg nam tán thủ, môn wushu. Ảnh: ĐỘC LẬP

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư cho thể thao thành tích cao còn hạn chế, việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật cho việc nâng cao thành tích vận động viên mới bước đầu được triển khai, những tấm huy chương của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 cũng đều đáng quý, đáng trân trọng, đáng tự hào. Đó là kết tinh của trí tuệ tập thể, là những ngày rèn luyện đổ mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu của vận động viên.

Dù thành tích thi đấu tại ASIAD 20 của một số môn, một số nội dung, một số vận động viên chưa được như kỳ vọng nhưng nhìn chung, thể thao Việt Nam đã tạo nên những phút giây thăng hoa, tự hào, đáng khâm phục ở sân chơi Á vận hội. Và trên hết, mục tiêu “mỗi thành viên đoàn là một sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hòa bình, ổn định tới bạn bè quốc tế” đã được Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc.