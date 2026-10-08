Tháo gỡ 'nút thắt' pháp lý từ thực tiễn cơ sở

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cử tri là cán bộ thực thi pháp luật và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri.

Hội nghị ghi nhận các ý kiến đóng góp xoay quanh 6 nhóm chuyên đề trọng tâm thuộc các lĩnh vực: sản xuất - kinh doanh, tài chính, thương mại, vận tải và năng lượng.

Theo đó, cử tri và các đại biểu đã phân tích, đóng góp ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội địa phương như: Tháo gỡ vướng mắc trong xuất nhập khẩu; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán; cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các vấn đề về bảo đảm an ninh năng lượng, cơ chế giá điện, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, phát triển logistics và kinh tế biển cũng được nhiều cử tri quan tâm, đóng góp ý kiến.

Ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định liên quan, ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, đề nghị phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong việc giao nhiệm vụ cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, cần rà soát quy định về điều kiện thành lập, tổ chức của các hội từ cấp xã trở lên, để đảm bảo tính khả thi trong quản lý.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, cử tri kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ hồ sơ, chứng từ và lưu trữ điện tử, tránh tình trạng doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch điện tử nhưng vẫn phải in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy gây tốn kém.

Cử tri cũng kiến nghị phân loại điều kiện hành nghề kế toán theo quy mô doanh nghiệp và mức độ rủi ro; trong đó áp dụng điều kiện đơn giản hoá cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhằm giảm chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm tính minh bạch.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến đóng góp sâu sắc, sát thực tiễn của cử tri.

“Những khó khăn, vướng mắc từ thực tế thi hành pháp luật tại địa phương là căn cứ quan trọng để các ĐBQH nghiên cứu, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến chất lượng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại kiến nghị để gửi tới Ban soạn thảo, Chính phủ và Quốc hội, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau nhấn mạnh./.