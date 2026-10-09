Hợp tác, thúc đẩy du lịch biên mậu

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút khách du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn đón trên 4,6 triệu lượt du khách, (tăng 23% so với cùng kỳ), trong đó, khách quốc tế đạt 269 nghìn lượt (khách Trung Quốc chiếm khoảng 80%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.275 tỷ đồng, (tăng 19,9% so với cùng kỳ).

Du khách Trung Quốc nghe giới thiệu các ấn phẩm về du lịch Lạng Sơn tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc

Sở hữu đường biên giới dài 231,74 km với hệ thống 12 cửa khẩu cùng hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, Lạng Sơn là cửa ngõ chiến lược giao thương và du lịch giữa Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN. Với lợi thế này, việc tỉnh đưa vào khai thác các tuyến du lịch quốc tế và chương trình du lịch sử dụng giấy thông hành đã mang lại sự thuận lợi lớn cho du khách. Anh Lý Siêu, du khách đến từ Nam Ninh (Trung Quốc) chia sẻ: “Thủ tục nhanh gọn khi qua cửa khẩu đã giúp tôi trọn vẹn khám phá các danh thắng, mua sắm và thưởng thức các đặc sản của Lạng Sơn. Sự thân thiện, hiếu khách của người dân khiến tôi chắc chắn sẽ quay lại trong thời gian tới.”

Để có được những kết quả trên, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp quan trọng. Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết: “Thời gian qua, sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp như: Tăng cường hợp tác tổ chức nhiều chương trình hội đàm với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhằm đưa ra giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch chung, đồng thời xúc tiến quảng bá du lịch, chuyển đổi số.

Theo đó, từ năm 2024 đến nay, đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi, hội đàm giữa các cơ quan liên quan của Lạng Sơn và Quảng Tây nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch. Nổi bật phải kể đến Lễ công bố chương trình du lịch 2 ngày, 1 đêm cho khách du lịch sử dụng giấy thông hành tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc); Sở VHTT&DL Lạng Sơn tham dự Chương trình giao lưu văn hóa du lịch năm 2026 giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, thành phố Hải Phòng tại Quảng Tây, Trung Quốc; tham gia Chương trình “Nghiên cứu, trao đổi, hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho du lịch biên giới”…

Hiện nay, ngành VHTT&DL đang triển khai nghiên cứu xây dựng quy trình ký Thỏa thuận định hướng hợp tác du lịch biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Trọng điểm trong định hướng hợp tác là xây dựng mô hình Khu hợp tác du lịch biên giới Tân Thanh - Pò Chài. Theo dự thảo, du khách Việt Nam sử dụng giấy thông hành có thể đi du lịch đến thành phố Sùng Tả, và ngược lại du khách Trung Quốc được tham quan trong tỉnh Lạng Sơn với thời gian lưu trú tối đa 5 ngày. Đề xuất này cũng thiết lập chặt chẽ các cơ chế quản lý lữ hành, bảo đảm an toàn và phối hợp thực thi pháp luật nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội biên giới phát triển ổn định, phồn vinh.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lý Xuân Thạch, Giám đốc Công ty TNHH TM&DL Thanh Vũ, cho biết: “Tôi nghĩ việc mở rộng thời gian lưu trú và tối ưu hóa thủ tục sử dụng giấy thông hành là một giải pháp rất thiết thực. Để đáp ứng dòng khách quốc tế ngày càng phong phú, công ty đang tích cực phối hợp với các đối tác của Trung Quốc để nâng cấp chất lượng dịch vụ trọn gói, đa dạng hóa sản phẩm và mang lại những trải nghiệm chuyên nghiệp, hấp dẫn nhất cho du khách”.

Với sự quyết tâm của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm sáng trong hợp tác kinh tế, du lịch xuyên biên giới Việt - Trung trong giai đoạn mới.