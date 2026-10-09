Góp sức xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La chi nhánh Mường La quét rác tuyến đường tại trung tâm xã Mường La.

Khi nhiều gia đình đã quây quần, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, những công nhân vệ sinh môi trường ở Mường La vẫn miệt mài trên các tuyến đường thu gom rác thải. Công việc được chia thành các ca, từ 15 giờ đến 18 giờ và từ 19 giờ đến 23 giờ. Những chuyến xe thu gom rác nối tiếp nhau, góp phần giữ cho đường phố sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực trung tâm xã.

Trực tiếp chỉ đạo công nhân vệ sinh tại tuyến đường, ông Quàng Văn Thuận, Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường và cây xanh, cho biết: Tổ có 12 công nhân, trong đó 9 người làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường, 3 người chăm sóc cây xanh. Hằng ngày, công nhân được phân công quét dọn các tuyến đường trục chính, khu vực quốc lộ 279D qua trung tâm xã và các ngõ, xóm; đồng thời chăm sóc cây xanh, phát dọn cỏ tại các khu vực công cộng. Dù công việc vất vả, anh chị em luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp.

Chị Lò Thúy Nga, tiểu khu 1, xã Mường La, chia sẻ: Sáng nào đi tập thể dục, tôi cũng thấy công nhân môi trường có mặt trên đường, cần mẫn quét dọn, thu gom rác. Nhờ vậy, đường phố sạch sẽ, cảnh quan khang trang hơn. Bản thân tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người thân giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La chi nhánh Mường La chăm sóc cây xanh.

Chi nhánh Mường La hiện có 17 cán bộ, công nhân và người lao động, đảm nhiệm nhiều công việc, từ vệ sinh công cộng, thu gom, vận chuyển rác thải đến chăm sóc cây xanh, vườn hoa, duy trì hệ thống chiếu sáng và thoát nước. Cùng với thu gom rác thải, đơn vị còn quản lý, duy trì 16 vườn hoa, 1.344 cây xanh, 448 cây tạo hình và 14 tủ điện điều hành hệ thống chiếu sáng tại khu vực trung tâm xã. Để đáp ứng yêu cầu công việc, Chi nhánh đã đầu tư 3 xe ép rác, 1 xe bồn chở nước và 1 xe tải vận chuyển, phục vụ công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan.

Trong 9 tháng qua, Chi nhánh đã thu gom, vận chuyển hơn 1.700 tấn rác thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm xã Mường La. Bên cạnh duy trì vệ sinh thường xuyên, đơn vị thực hiện chỉnh trang đô thị theo kế hoạch, bình quân 4 đợt mỗi năm, tập trung vào các dịp lễ, tết và sự kiện lớn. Hệ thống chiếu sáng công cộng được kiểm tra, vận hành, kịp thời sửa chữa những vị trí hư hỏng, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm xã Mường La, Chi nhánh Mường La đang mở rộng phạm vi phục vụ, đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện nay, đơn vị thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Mường Bú với tần suất 3 lần/tuần; xã Ngọc Chiến, Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty Thủy điện Nậm Chiến 1 lần/tuần; Công ty Thủy điện Huội Quảng 1 lần/tháng.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La chi nhánh Mường La phát cỏ khu vực công cộng.

Để bảo đảm công việc, Chi nhánh chủ động xây dựng lịch thu gom, bố trí nhân lực, phương tiện phù hợp với từng tuyến, từng địa bàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh, kịp thời điều chỉnh phương án phục vụ, hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường vẫn còn những khó khăn do địa bàn phục vụ rộng, khối lượng rác thải lớn, trong khi nhân lực, phương tiện có hạn. Việc duy trì cảnh quan sạch, đẹp không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của công nhân môi trường, mà còn đòi hỏi ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thu gom, tập kết và xử lý rác thải đúng quy định.

Ông Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Mường La, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, cho biết: Đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến và thời gian thu gom rác phù hợp với thực tế, hạn chế tối đa tình trạng rác tồn đọng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác vệ sinh môi trường.

Giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Cùng với nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường, rất cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ý thức của mỗi người dân để xây dựng Mường La sáng, xanh, sạch, đẹp, đưa xã vùng lòng hồ trở thành địa phương văn minh, đáng sống.