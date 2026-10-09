Peru tiếp nhận cổ vật, hiện vật văn hóa hồi hương từ 6 quốc gia

Cung điện Torre Tagle ở thủ đô Lima, Peru. Ảnh: Wikimedia Commons

Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Peru đã bàn giao cho Bộ Văn hóa 342 hiện vật thuộc Di sản Văn hóa Quốc gia được thu hồi và hồi hương từ 6 nước gồm Argentina, Brazil, Đức, Bỉ, Mỹ và Anh. Đây là đợt bàn giao hiện vật văn hóa lớn nhất của Peru trong năm nay.

Lễ bàn giao lần thứ ba trong năm được tổ chức tại Cung điện Torre Tagle ở thủ đô Lima, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Carlos Espá, và Bộ trưởng Văn hóa, Alberto Beingolea. Các hiện vật được đưa trở lại Peru thông qua sự phối hợp giữa hai bộ, các cơ quan chức năng và mạng lưới cơ quan đại diện ngoại giao của Peru tại các nước liên quan.

Trong số các hiện vật đáng chú ý có bức tranh khổ lớn “El tránsito de San José” (Cuộc chuyển tiếp của Thánh Giuse), được đánh giá có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao, cùng bản thảo “El Arte Antiguo Peruano” (Nghệ thuật Peru cổ đại) - một tư liệu độc đáo với các tranh màu nước có giá trị học thuật lớn.

Bộ trưởng Espá nhấn mạnh việc hồi hương giúp Peru bảo tồn, nghiên cứu và truyền lại cho các thế hệ tương lai những di sản gắn với lịch sử và các cộng đồng đã tạo nên nền văn hóa nước này. Ông cho biết công tác bảo vệ di sản là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại Peru, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác song phương và đa phương nhằm ngăn chặn buôn bán trái phép hiện vật văn hóa.

Bộ trưởng Beingolea cho biết Peru thường xuyên theo dõi các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, nơi nhiều hiện vật nghi là di sản Peru được rao bán, qua đó phát hiện và tiến hành các thủ tục thu hồi. Bộ Văn hóa Peru dự kiến tổ chức một cuộc trưng bày đặc biệt để công chúng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng số hiện vật vừa được hồi hương.

Đây là lần thứ ba trong năm 2026 Peru tổ chức bàn giao quy mô lớn các hiện vật được hồi hương. Hồi tháng 3, nước này đã tiếp nhận 169 hiện vật từ 13 quốc gia, trong khi tháng 5 tiếp nhận thêm 281 hiện vật từ Mỹ, cho thấy hoạt động truy tìm và đưa các di sản bị đưa ra nước ngoài trở về đang được Peru đẩy mạnh.