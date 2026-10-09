Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thành phố Sen Monorom, tỉnh Mondolkiri, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300km về phía Đông Bắc, giáp biên với tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, Tây Nguyên của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia vào ngày 9 và 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Hai nước đang hướng tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1967-2027). Vì vậy, chuyến thăm góp phần tạo xung lực cho quan hệ Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn phát triển mới.

Quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” ngày càng đi vào chiều sâu

Là hai nước láng giềng gần gũi với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 60 năm, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng được hun đúc, kết tinh từ những năm tháng cùng nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, cho đến giai đoạn hồi sinh, tái thiết đất nước.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp là niềm tự hào, tài sản chung quý báu của hai dân tộc, đã và đang được các thế hệ lãnh đạo cùng người dân hai nước giữ gìn, trân trọng, nâng niu, phát triển và nỗ lực trao truyền trọn vẹn cho các thế hệ mai sau.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trên nền tảng tình hữu nghị tốt đẹp cùng tin cậy cao về chính trị. Campuchia coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn gắn kết hơn với Việt Nam.

Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, đặc biệt từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia (tháng 2/2026); chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet (tháng 6/2026), dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3; và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary (tháng 7/2026).

Hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo hai bên không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia trên tinh thần "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên, phát huy hiệu quả. Hợp tác chặt chẽ kênh nghị viện góp phần tích cực thúc đẩy đoàn kết gắn bó chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội.

Đặc biệt, cơ chế Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần ngày càng củng cố sự tin cậy chính trị, định hướng và thống nhất phương hướng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy, buôn bán người, lừa đảo trực tuyến, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của hai nước cũng như khu vực.

Điểm sáng kinh tế trong quan hệ song phương

Một điểm sáng trong quan hệ song phương là hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch.

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước trong năm vừa qua đã vượt mốc 11,3 tỷ USD, tăng mạnh so với mức trên 10 tỷ USD trước đó, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Về đầu tư, các nhà đầu tư Việt Nam hiện đã triển khai khoảng 104 dự án tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3,2 tỷ USD.

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Khánh Bình, tỉnh An Giang giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, đứng thứ hai trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ hai.

Thời gian qua, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với mức năm 2024; 8 tháng năm 2026 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên đang tích cực phối hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm cán mốc 20 tỷ USD. Đến nay, Việt Nam có 223 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Về du lịch, trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia với trên 585.000 lượt khách, còn khách du lịch Campuchia đến Việt Nam trong 9 tháng năm đạt khoảng 630.000 lượt, tăng 40,5% so với cùng kỳ, là thị trường gửi khách lớn thứ 6 của Việt Nam. Những con số này phản ánh sự gắn bó, giao lưu ngày càng gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026) chính thức diễn ra từ ngày 14-17/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.

Thông qua các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, kết nghĩa địa phương, sự hiểu biết, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ ngày càng được tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngoài cơ chế hợp tác song phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và Hợp tác Tiểu vùng Mê Công, góp phần vào nỗ lực chung của ASEAN trong gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và quốc tế. Sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau góp phần nâng cao uy tín, vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Củng cố và thắt chặt quan hệ Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn mới

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với việc củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng Campuchia vun đắp môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển ở khu vực cũng như thúc đẩy mọi mặt hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để tăng cường sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với các lãnh đạo cấp cao nhất của Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia không chỉ góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, mà còn tạo thêm động lực và xung lực mới để quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, chuyến thăm không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam-Campuchia.

Trước hết, là gắn kết về cơ sở hạ tầng giao thông với việc hai bên đã nhất trí điểm đấu nối tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh, giúp đưa tuyến đường huyết mạch này có thể đi vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027 và chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom vào ngày 3/10/2026, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Ngoài kết nối đường bộ, hai bên cũng hình thành kết nối đường không với nhiều chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn và các địa danh du lịch giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông đường thủy, bao gồm cả giao thông đường sông và các tuyến đường biển.

Bên cạnh đó, hai bên cũng ưu tiên phát triển kết nối hạ tầng năng lượng thông qua việc kết nối hệ thống truyền tải điện, hình thành cơ chế mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng (LNG)…, để đảm bảo nhu cầu phát triển và an ninh năng lượng của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia lần này sẽ là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những chiến lược, cam kết, hành động cụ thể, tạo ra các nền tảng cơ sở thúc đẩy hệ sinh thái gắn kết kinh tế ngày càng bền chặt và toàn diện hơn giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ông So Naro, Bộ trưởng Phái đoàn bên cạnh Thủ tướng Campuchia trả lời phỏng vấn TTXVN trước chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo Tiến sỹ So Naro, Bộ trưởng đặc phái bên cạnh Thủ tướng Campuchia, phụ trách công tác ASEAN, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ hội để củng cố và mở rộng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm cũng nhằm hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, cụ thể là Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại cuộc gặp vào tháng 2/2026. Đây là định hướng mang tính chiến lược.

Hai nước cũng đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Bên cạnh đó, Thủ tướng hai nước cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và có lợi ích chung.

Đại tá Trần Văn Thông, Phó trưởng ban liên lạc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho rằng chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi ở cấp cao và cụ thể hóa những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp tới không chỉ tiếp tục vun đắp nền tảng quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác mới thực chất hơn, hiệu quả hơn, trong đó đề cao lợi ích của nhân dân và coi trọng lợi ích của doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, việc Việt Nam và Campuchia duy trì quan hệ láng giềng hòa bình, ổn định, tin cậy và hợp tác có ý nghĩa không chỉ đối với hai nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, đoàn kết và phát triển chung của ASEAN.

Tờ Khmer Times mới đây đăng bài viết của tác giả Uch Leang, quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia; Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam, trong đó khẳng định chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Vương quốc Campuchia trong các ngày 9-10/10 là sự kiện quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại Đông Nam Á.

Tác giả tiếp tục nhận định một trong những ưu tiên quan trọng nhất đối với quan hệ Campuchia-Việt Nam trong những năm tới là kết nối hạ tầng. Tại cuộc họp vào tháng 6/2026, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc kết nối giữa đường cao tốc Phnom Penh-Bavet của Campuchia và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài của Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối đường thủy và mở rộng các đường bay thẳng. Hai bên cũng thảo luận về việc đơn giản hóa thủ tục vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các sáng kiến này mang ý nghĩa chiến lược.

Một tuyến kết nối đường bộ xuyên biên giới hiệu quả không chỉ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn có thể tạo ra một hành lang kinh tế mới nối liền Phnom Penh-Bavet-Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu sự kết nối này được phát triển song song với hệ thống logistics, các cửa khẩu, kho bãi và thủ tục hải quan điện tử, chi phí thương mại giữa hai nước có thể giảm đáng kể. Nói cách khác, kết nối hạ tầng chính là nền tảng vật chất để chuyển hóa lợi thế về vị trí địa lý gần gũi và quan hệ láng giềng tốt đẹp thành lợi thế kinh tế thực sự.

Tác giả một lần nữa khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia đánh dấu một cột mốc quan trọng và mở ra cơ hội cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển.

Hai bên cần tận dụng cơ hội này để xác định các ưu tiên rõ ràng và chuyển hóa sự tin cậy chính trị thành các hoạt động hợp tác thực chất, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, qua đó tạo ra những cơ hội phát triển cụ thể cho cả hai nước.

Hai bên cũng cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam, đảm bảo mối quan hệ này được tiếp nối thành công cho các thế hệ mai sau và tiếp tục phát triển bền vững./.