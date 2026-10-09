An Giang vượt tiến độ, hoàn thành lấy mẫu hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ

Đội lấy mẫu số 12, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, xã An Minh, ngày 7/10. Ảnh: TTXVN phát

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ liệt sĩ thuộc 5 tỉnh, thành phố. Trong đó, An Giang đảm nhận 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm gần 37% tổng khối lượng toàn Quân khu. Đây là địa phương có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất, đòi hỏi sự tập trung cao về nhân lực, phương tiện và công tác tổ chức thực hiện.

Khối lượng công việc phân bố trên địa bàn rộng với nhiều nghĩa trang có số lượng phần mộ lớn như Dốc Bà Đắc 4.751 phần mộ, Hà Tiên 1.909 phần mộ, Phú Quốc 1.775 phần mộ, Rạch Giá 1.011 phần mộ, An Biên 989 phần mộ và Giồng Riềng 965 phần mộ. Bên cạnh áp lực về thời gian, điều kiện thực hiện tại mỗi nghĩa trang cũng khác nhau. Nhiều phần mộ đã được an táng từ hàng chục năm trước, hài cốt phân hủy, khiến việc tìm kiếm, lựa chọn mẫu sinh phẩm phù hợp gặp không ít khó khăn.

Những ngày đầu tháng 10, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia lấy mẫu sinh phẩm vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, có những hôm trời đã tối, dưới ánh đèn điện, các công đoạn kiểm tra thông tin, mở phần mộ, thu nhận mẫu sinh phẩm, ghi chép hồ sơ và hoàn trả hiện trạng ban đầu vẫn được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng. Với những người trực tiếp làm nhiệm vụ, mỗi phần mộ không chỉ là một phần việc cần hoàn thành mà còn gắn với trách nhiệm góp phần tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các đội lấy mẫu sinh phẩm liên tục được tăng cường quân số, phương tiện, trang thiết bị và tổ chức nhiều mũi thực hiện đồng thời. Phần lớn ngày làm việc của cán bộ, chiến sĩ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài đến sau 19 giờ; thậm chí, có những hôm các đội vẫn tiếp tục công việc đến 21 giờ.

Đại úy Trần Quốc Huy, thành viên đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, chia sẻ khó khăn lớn nhất là nhiều phần mộ được an táng từ lâu, hài cốt đã phân hủy nên việc tìm kiếm mẫu phù hợp đòi hỏi nhiều thời gian và sự cẩn trọng. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, tiến độ gấp rút khiến các thành viên thường xuyên phải làm thêm giờ, có những hôm kéo dài đến tối muộn.

Dù vất vả, các thành viên vẫn động viên nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Theo Đại úy Trần Quốc Huy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ ý nghĩa công việc mình đang làm: Mỗi phần mộ được lấy mẫu là thêm một cơ hội góp phần xác định danh tính liệt sĩ, thắp lên hy vọng cho những gia đình nhiều năm mong ngóng tin tức người thân.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng phương án, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị điều kiện thực hiện. Công tác rà soát tiến độ được tiến hành thường xuyên để kịp thời điều chỉnh, tăng cường lực lượng cho những nghĩa trang có khối lượng công việc lớn, tháo gỡ khó khăn phát sinh và điều tiết nhân lực phù hợp với tình hình thực tế.

Khi một địa bàn hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng được điều động tăng cường cho những địa bàn còn nhiều phần mộ. Yêu cầu xuyên suốt là đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ quy trình kỹ thuật, giữ gìn sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ.

“Trước khối lượng công việc lớn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý đối với các anh hùng liệt sĩ. Dù áp lực về tiến độ, các lực lượng phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 8/10, An Giang hoàn thành triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, về đích trước thời gian quy định”, Đại tá Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Những di vật thắp lên hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, các lực lượng còn phát hiện nhiều di vật mang giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những kỷ vật nằm sâu dưới lòng đất qua hàng chục năm lưu giữ dấu tích về cuộc đời, sự hy sinh của người lính; đồng thời cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn, Đội lấy mẫu số 1, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát hiện một tấm thẻ kim loại tại phần mộ số 531. Trên thẻ còn ghi rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, quê tỉnh Nghệ An. Từ thông tin trên di vật, các cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh, liên hệ với thân nhân liệt sĩ tại quê nhà. Ông Nguyễn Văn Phúc, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần đã nhận được thông tin về tấm thẻ mang tên anh trai mình. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, gia đình có thêm manh mối để tìm hiểu về người thân đã hy sinh. Tuy nhiên, việc xác định chính xác danh tính liệt sĩ vẫn cần chờ kết quả giám định ADN.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện các di vật như ảnh chân dung, lược, dây thắt lưng và một số vật dụng cá nhân. Trong khi đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, đội lấy mẫu phát hiện di vật liên quan đến liệt sĩ Phạm Văn Lũy. Những di vật này góp phần bổ sung thông tin phục vụ xác minh danh tính, mở thêm hy vọng cho các gia đình đã nhiều năm mong chờ tin tức người thân.

Đội lấy mẫu số 12 phát hiện di vật mang tên Phạm Văn Lũy trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, kết quả hoàn thành trước tiến độ nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ với khối lượng lớn nhất Quân khu 9 là thành quả từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành cùng tinh thần tận tụy của lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết quả chung. Theo ông Lê Văn Phước, đây không chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm mới chỉ là một chặng đường trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác bàn giao, giám định, đối sánh ADN, rà soát, hoàn thiện hồ sơ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu đối sánh, góp phần từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 15.210 phần mộ trước tiến độ là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại An Giang. Phía trước vẫn còn công đoạn giám định, đối sánh ADN và xác minh thông tin nhưng từ những mẫu sinh phẩm được thu nhận cẩn trọng đến các di vật được tìm thấy sau hàng chục năm, mỗi manh mối đều góp phần nối dài hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.