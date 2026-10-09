Công an TP Đà Nẵng chủ động bảo đảm ANTT phục vụ Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

Theo kế hoạch, Diễn đàn do TAND Tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. Đây là cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và TAND Tối cao Trung Quốc, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng kiểm tra thực tế tại địa điểm tổ chức sự kiện.

Diễn đàn dự kiến có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu đến từ Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc, 12 đại biểu thuộc các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng gần 50 đại biểu trong nước. Với quy mô và tính chất quốc tế, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT, huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hoạt động của Diễn đàn.

Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm tổ chức sự kiện, nơi lưu trú của đại biểu và các tuyến đường trọng điểm, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị. Các phương án bảo vệ, dẫn đoàn, phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống phát sinh đã được xây dựng chi tiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Để bảo đảm công tác bảo vệ đạt hiệu quả cao nhất, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các phương án đã xây dựng; xác định rõ nhiệm vụ, địa bàn, lực lượng và trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, không để xảy ra sơ suất, bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cùng đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao và các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Tăng cùng đại diện lãnh đạo TAND Tối cao và các đơn vị liên quan đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT phục vụ Diễn đàn. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư, Đại tá Nguyễn Văn Tăng khẳng định đây không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng trong lĩnh vực tư pháp mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đến bạn bè quốc tế. Vì vậy, các đơn vị cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các phương án đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu và các hoạt động của Diễn đàn.

Sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác bảo đảm ANTT không chỉ góp phần vào thành công chung của Diễn đàn mà còn tiếp tục khẳng định năng lực của lực lượng Công an TP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và mến khách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.