Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cam kết hợp tác Việt Nam - Lào phải đi đôi với kết quả thực chất

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, chiều 8/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, ngay sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và ông Saleumxay Kommasith nhậm chức Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao; ghi nhận những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác địa phương.

Về phần mình, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; đánh giá cao kết quả Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII và Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X, trong đó thông qua nhiều chủ trương, chính sách lớn về phát triển đất nước.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Đề cập kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn. Nhân dịp này, hai nước đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đánh giá quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh hội kiến. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy những dự án và lĩnh vực hợp tác trọng điểm, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước trong việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Kết thúc cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, với tinh thần "cam kết phải đi đôi với thực hiện, thực hiện phải có kết quả và kết quả phải tạo ra hiệu quả thiết thực cho nhân dân", qua đó tiếp tục đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.