Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Già hóa dân số đang diễn ra nhanh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Tại Tuyên Quang, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, các cấp Hội Người cao tuổi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng.