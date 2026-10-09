Chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân

Đường Hùng Vương tại phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) ngập sâu chiều 8-10.

Mưa lớn kéo dài từ tối 7 đến chiều 8-10 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực phía Nam Đà Nẵng như Tam Kỳ, Bàn Thạch, Chiên Đàn, Núi Thành… ngập cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân, trường học, cơ sở y tế tại những khu vực ngập sâu; trong khi tại miền núi, mưa lớn gây sạt lở đất.

Tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trưng Nữ Vương… xuất hiện tình trạng ngập cục bộ.Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn giao với đường Trần Dư dài khoảng 200m bị ngập sâu. Có thời điểm, nước dâng quá nửa bánh xe máy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều học sinh trên đường đến trường phải giảm tốc độ, tìm cách vượt qua đoạn ngập.

Ghi nhận tuyến đường Hùng Vương được thi công mở rộng, đoạn qua phường Bàn Thạch đến phường Hương Trà cũng xảy ra ngập khá sâu. Trong khi đó, tại đường Trưng Nữ Vương, khu vực đang triển khai dự án thoát nước còn dang dở, nước mưa không thoát kịp, gây ngập trên diện rộng, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng di chuyển học sinh ở xã Núi Thành đến nơi an toàn.

Tại xã Núi Thành, tình trạng ngập diễn biến phức tạp hơn khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng trên địa bàn triển khai hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ngập.

Trong điều kiện mưa lớn, nước dâng nhanh, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng biên phòng đồng thời phối hợp hỗ trợ các trạm y tế, trường học và hộ gia đình di chuyển người, tài sản, trang thiết bị, vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều xã miền núi TP Đà Nẵng cũng xuất hiện mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất.Đêm 7-10, trên tuyến đường từ Trung tâm hành chính xã Trà Linh đi làng Kon Pin xuất hiện một điểm sạt lở với khối lượng lớn đất đá, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.Trước tình hình trên, UBND xã Trà Linh chỉ đạo triển khai khắc phục, thông tuyến khẩn cấp trong sáng 8-10; đồng thời bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí nguy hiểm.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng 8-10, tại xã Vạn Tường, nhiều tuyến đường nội bộ và trục chính tại các khu dân cư bị ngập do nước mưa không kịp thoát. Tuyến đường vào khu dân cư Cà Ninh, thôn Thượng Hòa; khu dân cư 12, 13, thôn Đông Lỗ có nơi nước tràn vào nhà dân. Đường vào khu vực rừng dừa nước Cà Ninh, thôn Phú Long cũng bị ngập.UBND xã Vạn Tường đã huy động Công an xã, lực lượng Quân sự phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2 hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu, di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đồng thời giăng dây cảnh báo, duy trì trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.

Ở xã Đông Sơn, một số điểm nước đã ngập qua đường. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị người dân theo dõi thông tin thời tiết, chủ động di chuyển người, tài sản và gia súc đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập sâu. Tuyến vận tải thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại cũng tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các tổ địa bàn chủ động bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị rà soát những tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại Gia Lai, trước diễn biến mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động theo dõi mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ chia cắt, sạt lở; chủ động sơ tán người dân, ưu tiên người già, trẻ em và đối tượng yếu thế.Đồng thời, tổ chức chốt trực tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt.

Trần Tân- Hà Vy