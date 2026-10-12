Tháng Mười, thêm những con đường mới

Từ Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi cho tới Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, những đoạn đường mới, rộng từ 6-8 làn ấy đã kết nối những đoạn tuyến được hoàn thành rải rác trước đó, để phần lớn chiều dài gần 20 km của Vành đai 2,5 về cơ bản được thông suốt.

Những ngày qua, hình ảnh những tuyến đường mới đã liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, cùng những bức ảnh lưu niệm và các video ghi lại trải nghiệm của cộng đồng. Sự háo hức ấy đến từ thực tế: Giữa nội đô chật chội, người dân Hà Nội đã chờ đợi con đường này suốt nhiều năm. Giờ đây, sự thuận tiện trong đi lại có thể cảm nhận rõ qua một video đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội: quãng đường từ Nguyễn Trãi về phố Tân Mai trước đây thường mất khoảng 20 phút do phải đi vòng theo Vành đai 2, nay chỉ còn chừng 5 phút nếu đi qua tuyến đường mới.

Đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng thông xe kỹ thuật ngày 10/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Vành đai 2,5 chưa hoàn thành toàn bộ, một số hạng mục và nút kết nối vẫn đang tiếp tục thi công. Nhưng đằng sau nỗ lực để người dân Hà Nội có thêm một tuyến giao thông bước đầu trong dịp 10/10 là cả một quá trình tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công tại những khu vực đô thị đông đúc.

Nhìn lại, chỉ hơn một tháng trước, vào dịp Quốc khánh 2/9, đoạn Vành đai 1 từ Hoàng Cầu đến Voi Phục, dài gần 2,3 km, rộng 50 m với 8 làn xe, cũng được thông xe, đưa tuyến Vành đai 1 tiến gần đến mục tiêu hoàn thiện. Hai dịp kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô trong năm nay vì thế gắn với những cột mốc đáng nhớ của hai tuyến đường vành đai đã được chờ đợi nhiều năm.

Những công trình ấy được đưa vào sử dụng đúng dịp lễ lớn, giúp niềm vui được nhân rộng. Nhưng giá trị lâu dài của chúng sẽ còn được cảm nhận trong vô vàn những ngày bình thường sau đó, khi người dân không còn phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển trên những trục giao thông này.

Và trong năm 2026, những chuyển biến về hạ tầng giao thông của Hà Nội cũng không dừng ở Vành đai 1 và Vành đai 2,5. Các dự án Vành đai 3, Vành đai 3,5 và đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng đang được thúc đẩy triển khai. Những đoạn đường mới được đưa vào khai thác, những công trường tiếp tục thi công và các vướng mắc mặt bằng từng bước được giải quyết - tất cả cho thấy nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch đang có những kết quả cụ thể.

Đó cũng là lý do để "Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thông tuyến hệ thống đường vành đai Hà Nội" trở thành một đề cử quan trọng ở hạng mục Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội, thuộc Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026, do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức.

Đáng nói, hiệu quả của một tuyến vành đai phụ thuộc nhiều vào khả năng lưu thông liên tục trên toàn tuyến và liên thông với các trục đường khác. Khi các đoạn tuyến được nối thông, phương tiện có thêm lựa chọn hành trình, giảm nhu cầu đi xuyên qua những khu vực nội đô vốn chịu áp lực giao thông lớn. Việc tháo gỡ từng điểm nghẽn vì thế có ý nghĩa đối với khả năng vận hành của cả mạng lưới giao thông đô thị.

Đó cũng là điều người dân Hà Nội chờ đợi, dù khối lượng công việc phía trước trên các tuyến vành đai trọng điểm vẫn còn rất nhiều. Và sau ngày 10/10, Thủ đô bước vào tuần mới với niềm vui từ những đoạn đường vừa được thông xe, cũng như niềm tin về những điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm đang từng bước được tháo gỡ. Thành quả ấy không chỉ hiện hữu trên bản đồ giao thông, mà đã bắt đầu được cảm nhận trong chính cuộc sống hằng ngày của người dân.