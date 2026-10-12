Mời doanh nghiệp tham gia xúc tiến du lịch tại Ấn Độ

Hai cha con du khách Ấn Độ trên đường làng Cẩm Châu. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là cơ hội quảng bá sản phẩm, điểm đến Việt Nam, mở rộng hợp tác kinh doanh và tăng cường thu hút khách từ thị trường Ấn Độ.

Theo kế hoạch, chương trình gồm các hoạt động giới thiệu điểm đến, gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp du lịch (B2B), giao thương, biểu diễn nghệ thuật và làm việc với cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch địa phương. Các doanh nghiệp tham gia được miễn đóng góp chi phí tổ chức sự kiện, đồng thời được giới thiệu ấn phẩm, sản phẩm và dịch vụ tới các đối tác Ấn Độ.

Đối với Đà Nẵng, chương trình mở ra cơ hội tiếp cận thị trường khách quốc tế tiềm năng, nhất là các phân khúc du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, sự kiện (MICE), du lịch cưới và trải nghiệm văn hóa, di sản. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp thành phố tăng cường kết nối với các đối tác lữ hành Ấn Độ, hướng tới xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh, video quảng bá dài 1-3 phút; chủ động chi trả chi phí đi lại, ăn ở và các khoản cá nhân khác. Thời hạn đăng ký tham gia trước ngày 25/10/2026. Thời gian tổ chức chính thức sẽ được thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.