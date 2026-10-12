Triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW: Bước chuyển mạnh Từ 'học tập và làm theo' sang 'học tập, thực hành'

Đổi mới mạnh mẽ tư duy

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã minh chứng một thực tế, việc học và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu, mà đã dần thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác cũng trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là giải pháp thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa", đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Qua đó xây dựng một đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, thực sự liêm chính, chí công vô tư như những điều Bác hằng chỉ dạy.

Không chỉ vậy, cuộc sống cũng cho thấy những hình ảnh rất sinh động nhưng cũng giản dị về học và làm theo Bác. Trong số này, nổi bật là có không ít cán bộ, đảng viên đã đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy với công việc, vì lợi ích của nhân dân; những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên đều cam kết “nói đi đôi với làm”... Có thể nói rằng, những điển hình tiêu biểu này chính là những nhân tố tích cực để không chỉ mang lại thành quả cho chính mình, còn đóng góp cho cả cộng đồng, làm sâu sắc hơn những tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, việc học và làm theo Bác ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức. Việc nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả của mỗi tập thể, cá nhân.

Ngày 13-7-2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Chỉ thị được ban hành sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi xác lập tư duy hành động mới: Từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ “noi gương” sang “vận dụng, phát triển sáng tạo”, để không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện, mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, điểm đáng chú ý trong Chỉ thị số 07-CT/TW là sự chuyển biến từ yêu cầu "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành". Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với thực tiễn công tác, chất lượng thực thi và hiệu quả phục vụ nhân dân.

"Từ nhận thức phải chuyển sang hành động, mà hành động phải cụ thể và đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là điểm rất quan trọng" - ông Nguyễn Đức Hà nhận định. Đồng thời phân tích, với đạo đức công vụ, là chuyển từ tư duy hành chính, quản lý sang tư duy phục vụ; chuyển từ cách xử lý từng công việc riêng lẻ sang tư duy quản trị tổng thể các công việc trên địa bàn. Một cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính không chỉ thể hiện tinh thần “hết lòng phục vụ nhân dân” bằng thái độ niềm nở, thực hành theo Bác còn phải thể hiện ở việc chịu trách nhiệm đến cùng đối với phần việc của mình. Khi người dân cảm nhận rằng bộ máy hành chính thực sự “vì dân”, lúc đó đạo đức công vụ mới trở thành giá trị sống động.

Chuyển hóa thành hành động cụ thể

Chỉ thị số 07-CT/TW đã bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, bên cạnh các nội dung về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Khi quán triệt thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã nhấn mạnh, đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắc thêm một nhịp cầu - nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc. Trong di sản Hồ Chí Minh, 4 thành tố không tồn tại biệt lập mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo nên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên: Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng; phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ, đảng viên trong thực tiễn hằng ngày.

Phương pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Người nhiều lần nhấn mạnh phải "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", tránh bệnh chủ quan, giáo điều. Đây cũng là phương pháp khoa học và hướng tới phục vụ lợi ích của nhân dân. Theo ông Nguyễn Đức Hà, học tập và thực hành phương pháp của Người điều quan trọng là tạo chuyển thành cách làm cụ thể trong thực tiễn. Trong bất kỳ công việc nào, mục đích đúng, nhiệm vụ đúng, nội dung đúng nhưng nếu phương pháp không phù hợp thì hiệu quả đạt được cũng sẽ bị hạn chế.

Từ góc độ này, học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh không phải điều gì xa vời, mà gắn trực tiếp với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Đó là phương pháp công tác, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phương pháp giải quyết công việc và xử lý các mối quan hệ trong thực tiễn. Qua đó, đưa những giá trị tốt đẹp vào cuộc sống, tạo thành động lực phát triển. Như ông Nguyễn Đức Hà đã nhấn mạnh: "Đừng nghĩ học tập và thực hành theo Bác là cái gì đó xa xôi, hãy gắn vào từng nhiệm vụ, từng công việc hằng ngày. Mỗi một ngày chúng ta làm tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, đó chính là học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh một cách tốt nhất".