Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc do Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh làm trưởng đoàn.

Quan hệ Việt - Trung đang đứng trước những vận hội mới

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động gặp mặt các nhân sĩ hữu nghị của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung - Việt trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn những tình cảm hữu nghị sâu sắc, sự thủy chung, son sắt và những đóng góp bền bỉ của Hội cùng các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc trong nhiều thập kỷ qua và đang đứng trước những vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn nữa. Trong đó, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng của quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân và đánh giá cao vị trí đặc biệt của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung - Việt. Trong nhiều năm qua, Hội đã góp phần kết nối thế hệ, các địa phương, các tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước. "Có thể nói, công việc của Hội là kết nối trái tim, xây dựng những cây cầu hữu nghị bằng sự chân thành giữa nhân dân hai bên, đây cũng chính là nguồn sức mạnh sâu xa của quan hệ Việt - Trung", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tình hữu nghị Trung - Việt.

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần được gìn giữ và phát huy, Chủ tịch Hội Dương Vạn Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các giới của hai nước triển khai những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được; không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam; xây dựng thêm nhiều cầu nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, qua đó tập hợp sự đồng thuận rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển.

Cùng nhau gìn giữ, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị Việt - Trung

Trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu sâu sắc, chân thành của các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối cách mạng của hai Đảng, hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những thành tựu phát triển to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển đất nước; ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội mong Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập trung vào một số định hướng trọng tâm. Trong đó, hai bên cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức hữu nghị hai nước tích cực tham gia thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập của thanh niên, Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc và khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước; hiểu được những tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó biết trân trọng những giá trị của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Quang cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội gợi mở cần đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. "Tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được. Đó là việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn; ngày càng có nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn; các địa phương biên giới giao lưu thường xuyên hơn; doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp; nông sản, hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cho rằng, năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 mở ra không gian rất lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong các tổ chức hữu nghị hai bên sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối các di sản, các địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước; mong các tổ chức hữu nghị, các nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội của hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp những thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước rất quan tâm và thường xuyên trao đổi về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí sẽ tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, những người kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và những người mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.