Công an TPHCM: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57

Đi đầu trong đổi mới, sáng tạo...

Trong Quý III năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 57 CATP đã triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số (CĐS) trong CATP; tổ chức phát động "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số (CDS), đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" trên địa bàn Thành phố.

Tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành phố sau khi hợp nhất, CATP chủ động chỉ đạo triển khai, cập nhật kết quả và đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an, UBND TPHCM phân công, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo phục vụ hiệu quả công tác Công an.

Để hoàn thiện thể chế, phát triển dữ liệu, CATP chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS trong lực lượng Công an. Kết quả, CATP đã cập nhật 7.824.373 hồ sơ căn cước, 7.139.518 hồ sơ định danh điện tử (ĐDĐT), định danh tổ chức; 5.289.626 hộ với 16.113.058 nhân khẩu trong dữ liệu dân cư, cư trú...

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATP, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 CATP phát biểu chỉ đạo

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, các đơn vị trong CATP đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều phần mềm, nền tảng số, mô hình ứng dụng KHCN phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) và cải cách hành chính (CCHC). Một số sản phẩm nổi bật đã được triển khai như: "Hệ thống giám sát, chỉ đạo, điều hành xây dựng TPHCM không ma túy", "Hệ thống theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết", "Phần mềm quản lý vụ án, vụ việc", "Phần mềm nội bộ trong CATP", đồng thời hoàn hành lắp đặt 23/23 phòng xét xử trực tuyến tại các trại và phân trại trực thuộc CATP. Qua đó đã có nhiều sáng kiến, công trình tiêu biểu được Bộ Công an, CATP công nhận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, thúc đẩy CĐS toàn điện trong lực lượng CATP.

Để bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn thông tin, CATP tiếp tục tham mưu và trình UBND TPHCM phê duyệt, ban hành Đề án xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố; tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện xác định, phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin và triển khai biện pháp bảo vệ an ninh mạng (ANM) - hệ thống thông tin quan trọng; tham mưu UBND TPHCM ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tại Thành phố.

CATP còn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm ANM, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng với 16 đơn vị. Phối hợp Cục An ninh mạng rà soát, kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát ANM đối với 19 hệ thống thông tin cấp độ 3 trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát ANM với Trung tâm ANM quốc gia. CATP đã tổ chức 4 đợt diễn tập phương án bảo đảm ANM đối với 6 hệ thống thông tin.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, CATP đã phối hợp, chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn như: Nâng cao kiến thức, kỹ năng số theo khung năng lực số trong CATP; Tập huấn công tác số hóa hồ sơ, tài liệu về cư trú trong tàng thư căn cước, cư trú; Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng KHCN, CĐS, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, hội, công đoàn; Triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả nhận thức về Nghị quyết Trung ương 2, Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV trên nền tảng "Bình dân học vụ số Công an Nhân dân".

CATP chủ trương giao Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đánh giá, lựa chọn, điều động, bố trí cán bộ đủ năng lực để đảm nhận công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin số, CĐS, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

Công tác CCHC gắn với KHCN và đổi mới sáng tạo, CATP đã chủ động rà soát và đề xuất, kiến nghị Bộ Công an cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong nội bộ và TTHC về cấp phép của ngành Công an (đến nay, đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 117/184 TTHC nội bộ, đạt tỷ lệ 63,59%).

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngành Công an đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 7.369.103/7.438.258 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,07%). Về công tác số hóa hồ sơ, tài liệu, 100% hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh hằng ngày được số hóa và lưu trữ; tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thực hiện trên môi trường điện tử 1.339.730/1.339.730 (đạt tỷ lệ 100%); Công an các đơn vị, địa phương gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành số hóa 100% tài liệu lưu trữ, tài liệu hình thành phổ biến trong 3 năm gần nhất. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các đơn vị trực thuộc CATP đạt 99,94%.

Quang cảnh hội nghị

Không ngừng nỗ lực để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thực hiện Đề án 06 về phát triển, ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, CATP tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 06; Kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển CDS" và ứng dụng CDS Thành phố. Một số kết quả nổi bật: Mô hình Trạm CDS tích hợp đa tiện ích: đã triển khai 10 trạm tại 8 phường, ghi nhận 96.167 lượt người dân sử dụng với tỷ lệ hài lòng đạt 100%. CATP đã tham mưu UBND ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình đến 100% phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

CATP còn triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của Liệt sĩ chưa xác định được danh tính: thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm ADN và 4.803 trường hợp đăng ký lấy mẫu đợt 2, dự kiến sẽ tổ chức thu mẫu từ ngày 12 đến ngày 15/11/2026. Đến nay, 168/168 phường, xã, đặc khu đã kiện toàn và thành lập mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" đi vào hoạt động hỗ trợ các trường hợp báo tử trên địa bàn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ gương mẫu, đi đầu trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06, CATP đã thực hiện đánh giá, tự chấm điểm, xếp loại người đứng đầu đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 57, các tháng 7, 8 và 9 năm 2026 đều được Bộ Công an ghi nhận xếp loại xuất sắc.

Kết quả thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS, CATP đã ban hành Kế hoạch số 6080/KH-CATP ngày 12/7/2026 thực hiện hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS, đã đề ra 29 nhiệm vụ để thực hiện từ ngày 10/7/2026 đến ngày 30/11/2026. Trong đó, có 8 nhiệm vụ do Bộ Công an giao; 13 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 57 Thành phố giao và 8 nhiệm vụ do CATP tự đề ra...

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATP - biểu dương các đơn vị đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết 57 đạt được một số kết quả nhất định nêu trên. Theo đồng chí Giám đốc CATP, nhiệm vụ trọng tâm của CATP trong thời gian tới là thường xuyên rà soát, kiểm đếm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM giao. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, tham mưu thực hiện có hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành phố. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các nội dung đã báo cáo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện dự toán kinh phí phục vụ KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS năm 2027.

Tập trung tham mưu hoàn thiện Đề án xây dựng Trung tâm ANM Thành phố, đẩy nhanh các thủ tục có liên quan, bảo đảm hoàn thành, đưa trung tâm vào hoạt động theo đúng tiến độ; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát ANM, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó sự cố ANM trên địa bàn Thành phố. Sớm xây dựng và hoàn thiện phần mềm "Đăng ký thăm gặp phạm nhân qua cổng DVC Quốc gia" và mô hình "Truy vết tội phạm". Triển khai phần mềm tích hợp 113 (sáp nhập với phần mềm tích hợp 114) vào hệ thống Trung tâm chỉ huy của CATP nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân được thuận tiện hơn. Mô hình này sẽ được chính thức ra mắt triển khai rộng rãi trên địa bàn Thành phố kể từ ngày 20/10.

Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình Đề án 06, trọng tâm là mô hình Trạm CDS trên địa bàn Thành phố. Rà soát, đánh giá, chuẩn hóa và nhân rộng các mô hình, sáng kiến có hiệu quả; tiếp tục tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về KHCN, đổi mới sáng tạo nhằm hình thành phong trào nghiên cúu, ứng dụng công nghệ trong toàn lực lượng CATP.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ gương mẫu, đi đầu đã đăng ký với Bộ Công an; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong CATP; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá người đứng đầu và tổ chức đánh giá mô hình "Đơn vị số"...