Bộ Y tế thông tin về phụ cấp đối với nhân viên y tế, cộng tác viên dân số

Đã có chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn bản

Củ tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, bởi đây là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, song hiện nay mức phụ cấp quá thấp, không còn phù hợp với mặt bằng giá cả và sự phát triển kinh tế - xã hội, nhằm giúp đội ngũ này yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hồi đáp cử tri, Bộ Y tế thông tin đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30/5/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản.

Nghị định đã sửa đổi toàn diện các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản, theo hướng thống nhất, cập nhật và phù hợp với bối cảnh pháp lý, kinh tế, xã hội hiện nay.

Tiêm chủng phòng chống dịch cho trẻ tại trạm y tế ở Quảng Trị. Ảnh: Thái Bình

Theo đó, Nghị định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế tổ dân phố, khu phố và cô đỡ thôn, bản; quy định mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 hoặc 0,5 lần mức lương cơ sở, thay cho mức 0,5 và 0,3 lần mức lương tối thiểu chung theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg. Cụ thể:

Mức 0,7 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với nhân viên y tế tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên và các địa bàn thuộc vùng khó khăn;

Mức 0,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các địa bàn còn lại.

Đối với cộng tác viên dân số, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Nghị định quy định cộng tác viên dân số được hưởng thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau:

Mức 0,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; thôn, bản tại xã vùng khó khăn; tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

Mức 0,4 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại các địa bàn còn lại.

Ưu tiên chính sách cho địa bàn khó khăn, đặc thù

Liên quan đến nội dung này, trả lời báo chí tại cuộc họp báo thông tin về công tác quý IV của Bộ Y tế mới đây, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Lê Lan Hương cho biết, định hướng của Bộ Y tế là ưu tiên chính sách cho những nơi khó thu hút nhân lực, đồng thời cải thiện điều kiện để cán bộ y tế phát huy chuyên môn và gắn bó lâu dài.

Nghị định số 350/NĐ-CP đã cụ thể hóa định hướng này bằng mức phụ cấp 80% đối với viên chức làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở địa bàn biên giới, hải đảo và xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định. Nghị định số 192 cũng quy định hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, góp phần củng cố lực lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.

"Tuy nhiên, giữ chân bác sĩ cần đồng thời giải quyết vấn đề thu nhập, điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển. Bộ Y tế sẽ tập trung hướng dẫn, theo dõi thực hiện chính sách; đánh giá tác động theo từng địa bàn, nhóm nhân lực để tiếp tục đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, phối hợp với địa phương củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên; thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ đời sống phù hợp với điều kiện từng địa phương"- bà Hương nói.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lê Lan Hương phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phó Vụ trưởng Lê Lan Hương cũng thông tin trong giai đoạn tới, Bộ Y tế tập trung vào ba ưu tiên.

Thứ nhất, đưa chính sách đã ban hành vào thực tế. Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền; tăng cường theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để các đơn vị xác định đúng đối tượng, mức hưởng và chi trả kịp thời. Việc bố trí kinh phí cần được thực hiện đầy đủ theo trách nhiệm và phân cấp ngân sách.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ. Bộ sẽ đánh giá việc thực hiện hai Nghị định, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp với đặc thù ngành.

Theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 350, Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình lên 100% đối với các đối tượng đặc thù quy định tại Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 261 của Quốc hội, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Thứ ba, cải thiện điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư quy định định mức nhân lực đối với trạm y tế cấp xã làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng và sử dụng nhân lực phù hợp theo mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Qua đó, từng bước bảo đảm số lượng và cơ cấu nhân lực, góp phần giảm áp lực công việc, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, bố trí nhân lực trực và nghỉ ngơi hợp lý.

"Đây cũng là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ y tế yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với y tế cơ sở"- Phó Vụ trưởng Lê Lan Hương nói.