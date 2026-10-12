Lâm Đồng có 3 cán bộ được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Chị Đỗ Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thuận

3 cá nhân gồm: chị Đỗ Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thuận; anh Vũ Tiến Dũng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Đức; chị Hồ Thị Thủy Ngân, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đức Linh.

Chị Hồ Thị Thủy Ngân, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đức Linh

Lễ trao giải diễn ra tối 11/10 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Đây là lần đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” được đổi tên thành Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.

Anh Vũ Tiến Dũng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Đức

Năm 2026, Hội đồng giải thưởng lựa chọn 70 cá nhân tiêu biểu từ 108 hồ sơ đề cử của 34 tỉnh, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc. Tiêu chí xét chọn được mở rộng, bên cạnh cán bộ Hội LHTN còn có cán bộ Đoàn làm công tác hội, hội viên, thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Cũng trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được Trung ương Hội tặng Bằng khen, là 1 trong 15 Hội LHTN cấp tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Việc 3 cán bộ Hội LHTN được trao giải thưởng cùng tập thể Hội LHTN cấp tỉnh được biểu dương là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong công tác hội và phong trào thanh niên Lâm Đồng, từ vai trò của cán bộ cơ sở đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước và phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.