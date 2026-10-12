Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2
Sáng 12-10, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19-10-1946 / 19-10-2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các Tổng cục và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-quan-khu-2-1060297