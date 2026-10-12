Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hệ thống đường sắt đô thị khi vừa đẩy nhanh thi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), vừa hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công 3 tuyến metro mới có tổng vốn sơ bộ hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm 2026. Nếu tiến độ được bảo đảm, mạng lưới metro của Thành phố được kỳ vọng đạt khoảng 255km vào cuối năm 2030, từng bước hình thành các trục vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm với Bình Dương, sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành và các đô thị trong vùng.