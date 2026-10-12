Chi bộ Phòng Hành chính - Lễ tân tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn tại Cao Bằng

Chương trình được tổ chức với chủ đề “Tăng cường sự gắn kết trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quần chúng Chi bộ Phòng Hành chính - Lễ tân”. Tham gia chương trình có ông Hoàng Văn Cao, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 5 và các khách mời. Về phía Chi bộ Phòng Hành chính - Lễ tân có bà Trần Thị Quỳnh My, Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính - Lễ tân cùng các đảng viên, quần chúng Phòng Hành chính - Lễ tân.

Đoàn dâng hương, tri ân tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 11/10, đoàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Pác Bó, địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, lựa chọn Pác Bó, Cao Bằng làm nơi hoạt động để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Tại đây, Người đã xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức huấn luyện cán bộ và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Đoàn sinh hoạt chuyên đề về nguồn và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Đặc biệt, từ ngày 10 - 19/5/1941, Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại lán Khuổi Nặm dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thông qua hoạt động sinh hoạt chính trị và tìm hiểu các địa danh tại Khu di tích Pác Bó, cán bộ, đảng viên và quần chúng có dịp ôn lại những sự kiện lịch sử quan trọng, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

Đoàn tham quan Hang Ngườm Hoài - di tích lịch sử có mối liên hệ với ngành Ngân hàng Việt Nam

Trước đó, đoàn đã tham quan Hang Ngườm Hoài tại tỉnh Cao Bằng. Đây là di tích lịch sử có mối liên hệ với ngành Ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo các tư liệu lịch sử, Hang Ngườm Hoài, thuộc khu vực Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, từng là nơi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài chuyển về phục vụ công tác chuẩn bị cho Chiến dịch Biên giới năm 1950. Đây cũng là địa điểm gắn với việc cất giữ, bảo vệ kho tiền trong giai đoạn cuối năm 1950, đầu năm 1951.

Với những giá trị lịch sử đó, Hang Ngườm Hoài đã được UBND tỉnh Cao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 11/11/2005.

Việc tìm hiểu Hang Ngườm Hoài giúp các thành viên trong đoàn có thêm thông tin về lịch sử ngành Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động bảo quản, bảo vệ tiền trong điều kiện kháng chiến, qua đó hiểu thêm về những dấu mốc lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của ngành.

Chương trình sinh hoạt chính trị kết hợp tham quan, học tập thực tế tại các di tích lịch sử là dịp để cán bộ, đảng viên và quần chúng ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, tìm hiểu công lao, đóng góp của các thế hệ đi trước và những dấu mốc trong lịch sử ngành Ngân hàng. Đồng thời, thông qua các hoạt động chung, chương trình góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đảng viên và quần chúng, tạo thêm động lực để mỗi cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.