Bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1

Ông Nguyễn Quốc Phòng, ở phường Nam Đông Hà, sinh sống ven tuyến quốc lộ, cho biết: "Theo quan sát, tình hình giao thông trên tuyến QL1 qua địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi người dân và người tham gia giao thông được đảm bảo an toàn, mọi người mới yên tâm học tập, làm việc, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đó cũng là mong muốn chung của mọi người”.

Ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của đơn vị, Đội CSGT đường bộ số 1 đã chú trọng công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT. Đơn vị phối hợp với Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức phổ biến Luật Đường sắt, Luật TTATGT đường bộ tại Trường tiểu học và THCS Hải Lâm (xã Hải Lăng); ký kết xây dựng mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, với sự tham gia của 672 học sinh và 43 giáo viên; phối hợp với Công an các xã: Cồn Tiên, Nam Cửa Việt, Bến Quan và Công an phường Đông Hà, phường Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các trường THCS, THPT trên địa bàn, thu hút 5.700 học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia; đồng thời, trao tặng 120 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến - Ảnh: P.X.D

Bên cạnh đó, Đội CSGT đường bộ số 1 còn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với 130 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn; phối hợp với Công an xã Ái Tử tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo đảm TTATGT và ký cam kết với 60 đoàn viên; phối hợp với Công an xã Triệu Bình tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe máy an toàn cho 320 chủ phương tiện vận tải, lái xe và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 4.400 ca TTKS, với gần 15.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện gần 18.400 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt dự kiến gần 22,9 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe (GPLX) 105 trường hợp, trừ điểm GPLX gần 1.850 trường hợp và tạm giữ gần 1.970 phương tiện.

Đội cũng đã tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Cụ thể, đối với chuyên đề vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đơn vị đã phát hiện, xử lý gần 1.800 trường hợp, dự kiến phạt tiền gần 6,4 tỉ đồng; trừ điểm GPLX 1.355 trường hợp, tước GPLX 105 trường hợp. Ở chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ và các quy định khác về giao thông đường bộ, đơn vị xử lý gần 1.460 trường hợp, dự kiến phạt hơn 3 tỉ đồng, trừ điểm GPLX hơn 400 trường hợp.

Đối với chuyên đề xử lý học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm TTATGT, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 180 trường hợp, phạt tiền gần 370 triệu đồng, tạm giữ 33 xe mô tô, 4 xe đạp điện. Riêng chuyên đề kiểm tra ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, đơn vị phát hiện gần 4.300 trường hợp vi phạm, dự kiến phạt tiền gần 4,5 tỉ đồng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên QL1 cũng được Đội CSGT đường bộ số 1 quan tâm thực hiện. Vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 29/1/2026, tại Km02, tỉnh lộ 573B, thuộc địa phận xã Vĩnh Thủy, tổ TTKS do đồng chí Nguyễn Quang Thành làm tổ trưởng đã dừng, kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 74AA-062.17 do Hoàng Trung Thông (SN 1982), trú tại Ba Hạ, Vĩnh Thủy, điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có 3 hộp pháo hoa. Tổ TTKS đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Vĩnh Thủy xác minh, xử lý theo quy định.

Vào lúc 15 giờ, ngày 1/7/2026, tại Km717+500, QL1, thuộc địa phận xã Vĩnh Linh, tổ TTKS của Đội CSGT đường bộ số 1 do đồng chí Trần Anh Tuấn làm tổ trưởng đã dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 49A-797.15 do Trần Nguyên Trang (SN 1983), quốc tịch Đức, điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển sử dụng hộ chiếu số C2V1GM241 mang tên Trần Nguyên Trang, có thông tin nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lào Cai, với thời hạn tạm trú đến ngày 10/4/2026. Tổ TTKS đã bàn giao người cho Công an xã Vĩnh Linh xác minh, xử lý. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Lý Tưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT, duy trì công tác TTKS, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm TTATGT trên tuyến”.