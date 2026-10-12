Dự án Ngã tư Đình: 'Giải cứu' cửa ngõ Tây Bắc, tăng tốc để sớm thông xe đón nhịp sống mới

Nằm trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Đông Hưng Thuận, Tp.HCM, dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình được khởi công vào ngày 19/8/2025, với nguồn vốn gần 400 tỷ đồng. Dù nguồn vốn và quy mô dự án không quá lớn, nhưng đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng của Tp.HCM do đây là một trong những tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn nhất Tp.HCM.

Nút giao Ngã tư Đình là giao lộ của các tuyến đường gồm Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp 20 và Nguyễn Thị Đặng. Việc mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông tại khu vực này là vô cùng cấp thiết, không chỉ kéo giảm tình trạng xung đột các phương tiện khi lưu thông và tránh ùn ứ, kẹt xe, mà còn tạo nền tảng nâng cao năng lực kết nối của khu vực trong những năm tới.

Ghi nhận vào đầu tháng 10, dự án đã hoàn thành phần cầu vượt chính nằm trên quốc lộ, trong khi đường dẫn lên cầu vượt vẫn đang được đẩy nhanh thi công.

Ngoài thi công phần đường dẫn, đơn vị thi công còn bố trí nhiều công nhân, máy móc để thi công hạng mục lan can cầu vượt, san lấp gầm cầu… Người dân sinh sống quanh khu vực kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, góp phần chấm dứt tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Phần dưới cầu, nơi giao với giữa Quốc 1A và đường Nguyễn Thị Đặng được giải tỏa để thực hiện mở rộng giao thông. Để thực hiện dự án, chính quyền Tp.HCM bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến 16 hộ dân, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 2,52 ha.

Đối với phần đường, hạng mục cọc ép đã hoàn thành; các tấm panel tường chắn có cốt được đúc xong và đang trong giai đoạn tiến hành lắp đặt; công tác đắp đường đầu cầu cũng đang được gấp rút triển khai.

Theo Ban Quản lý các công trình giao thông Tp.HCM, việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do công trình nằm trên Quốc lộ 1, mặt cắt ngang tuyến chỉ rộng khoảng 28 - 32 m, trong khi lưu lượng giao thông tại lớn bậc nhất Tp.HCM. Mặt bằng dành cho thi công chỉ còn khoảng 11 mét, gây nhiều trở ngại trong việc tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công.

Để hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công, mới đây Ban Giao thông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tp.HCM) và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất giải pháp tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án. Trong đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông trong điều tiết, phân luồng, nhất là vào giờ cao điểm; không để vật liệu, máy móc và phương tiện thi công lấn chiếm, gây cản trở phần đường dành cho người tham gia giao thông.

Cũng theo Ban Giao thông, hiện chủ đầu tư vẫn luôn giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục khó khăn để sớm đưa cầu vượt Ngã tư Đình vào sử dụng theo đúng thời gian và tiến độ cam kết là trong quý I/2027.

Khi đưa vào khai thác, nút giao Ngã tư Đình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại giao lộ có lưu lượng phương tiện lớn trên Quốc lộ 1, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường và rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của người dân từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Tp.HCM và ngược lại.

Dự án Ngã tư Đình khi đưa vào khai thác sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông.