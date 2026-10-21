Thách thức mới từ AI

Khi công nghệ ngày càng khó nhận diện bằng các biện pháp thông thường, việc bảo đảm công bằng không chỉ đòi hỏi phát hiện gian lận mà còn cần điều chỉnh quy chế, phương thức giám sát và trách nhiệm của các bên liên quan.

Ảnh minh hoạ: AI

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến diễn ra vào tháng 11.2026, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát kính thông minh tích hợp AI. Theo kế hoạch, giám thị sẽ kiểm tra kính của thí sinh trước mỗi buổi thi nhằm ngăn chặn nguy cơ gian lận.

Động thái này được đưa ra sau một số vụ việc liên quan đến kính thông minh tại các kỳ thi tuyển sinh của Đại học Yonsei và Đại học Seoul trong tháng 10.

Những vụ việc cho thấy công nghệ đang làm thay đổi phương thức gian lận thi cử. Khác với điện thoại, tai nghe hay đồng hồ thông minh thường dễ bị phát hiện, kính tích hợp AI có hình dáng tương tự kính thông thường, khó nhận diện bằng mắt thường nhưng vẫn có thể thu nhận hình ảnh, kết nối và xử lý thông tin từ bên ngoài.

Đáng chú ý, ranh giới giữa thiết bị tiêu dùng thông thường và công cụ có thể bị lợi dụng để gian lận ngày càng khó xác định qua hình thức bên ngoài. Vì vậy, công tác kiểm soát cần vượt ra ngoài việc nhận diện thiết bị, hướng tới quy định sử dụng công nghệ rõ ràng, phương thức kiểm tra phù hợp và quy trình xử lý vi phạm minh bạch.

Tuy nhiên, việc tăng cường kiểm tra cũng làm gia tăng áp lực đối với đội ngũ giám thị. Khi việc phát hiện gian lận vẫn chủ yếu dựa vào quan sát và phán đoán cá nhân, giáo viên có thể phải đối mặt với những tình huống khó xác minh, khiếu nại và tranh chấp. Nếu thiếu nhân lực hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể, trách nhiệm bổ sung này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức thi.

Về lâu dài, Hàn Quốc cần xây dựng chiến lược ứng phó toàn diện với gian lận bằng AI, trong đó chú trọng cập nhật quy chế, tập huấn giám thị và đánh giá độ chính xác, tính khả thi của các công cụ phát hiện thiết bị. Các biện pháp giám sát cũng cần bảo đảm quyền riêng tư, tính minh bạch và khả năng xem xét lại quyết định xử lý vi phạm.

Thách thức mới từ AI vì thế không chỉ nằm ở việc ngăn chặn những hình thức gian lận mới, mà còn ở khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục. Hoàn thiện quy định, hỗ trợ giám thị và bảo vệ quyền lợi thí sinh sẽ là những yếu tố quan trọng để duy trì tính công bằng của kỳ thi và củng cố niềm tin xã hội.