Công tác khuyến học ở chi họ Vũ Duy, Hưng Yên

Dòng họ Vũ Duy phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên trao thưởng cho học sinh xuất sắc năm học 2025-2026.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", đồng thời hưởng ứng phong trào khuyến học của Nhà nước, năm 1998, chi họ Vũ Duy đã quyết định xây dựng và phát triển công tác khuyến học nhằm chăm lo, động viên con cháu trong dòng họ tích cực học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Chi họ Vũ Duy hiện sinh sống tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, với 145 hộ và 615 nhân khẩu. Có nguồn gốc từ làng Tiến Sỹ Mộ Trạch, xã Tân Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Đường An, thành phố Hải Phòng), tổ tiên dòng họ đã về Hưng Yên lập nghiệp.

Trải qua hơn 300 năm với 13 thế hệ nối tiếp nhau, con cháu trong dòng họ vẫn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống nhân từ, hiếu học, coi trọng đạo lý và sự học của tổ tiên.

Để công tác khuyến học đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực, chi họ đã thành lập Ban Khuyến học do các thành viên trong họ tín nhiệm bầu ra, gồm một trưởng ban, một phó ban và 10 ủy viên. Đây đều là những người tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hết lòng vì sự nghiệp khuyến học của dòng họ.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Khuyến học đã cùng Hội đồng gia tộc thống nhất xây dựng quy chế khen thưởng cụ thể, công khai, rõ ràng và minh bạch. Nhờ đó, phong trào khuyến học ngày càng phát triển, trở thành hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng trong từng gia đình và toàn chi họ.

Dòng họ Vũ Duy phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên trao thưởng cho học sinh xuất sắc năm học 2024-2025.

Nhìn lại chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, những kết quả đạt được thật đáng tự hào. Toàn chi họ đã có 1.175 lượt con cháu được biểu dương, khen thưởng; trong đó có 81 cháu đạt giải cấp huyện, 57 cháu đạt giải cấp tỉnh, 2 cháu đạt giải quốc gia; 115 cháu đỗ đại học, 18 cháu đỗ cao đẳng. Dòng họ đã có 4 thạc sĩ và 1 tiến sĩ là ông Vũ Duy Dũng, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh.

Những con số ấy không chỉ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các thế hệ con cháu mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài trong một chi họ tuy không lớn về quy mô nhưng giàu truyền thống và tinh thần đoàn kết.

Hằng năm, lễ trao thưởng cho các cháu có thành tích học tập, rèn luyện được Hội đồng gia tộc và Ban Khuyến học tổ chức trang trọng tại nhà thờ họ. Đại diện tổ dân phố và chính quyền địa phương cũng đến dự, động viên, chúc mừng và khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu.

Phần thưởng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, niềm tin và sự quan tâm sâu sắc của các thế hệ ông bà, cha mẹ đối với con cháu. Đó chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các cháu thêm tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời tạo niềm phấn khởi, tin tưởng cho các gia đình.

Điều đáng quý là quỹ khuyến học của chi họ luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đóng góp tự nguyện của các gia đình, con cháu trong dòng họ. Người có điều kiện đóng góp nhiều, người ít điều kiện góp ít, tất cả đều chung một tấm lòng hướng về thế hệ tương lai. Nhờ sự chung tay ấy, quỹ khuyến học ngày càng được củng cố và phát triển, tạo nguồn lực duy trì các hoạt động khen thưởng, động viên con cháu học tập.

Với những nỗ lực bền bỉ và thành tích đạt được, Hội Khuyến học họ Vũ Duy đã vinh dự được các cấp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Ban Khuyến học mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể dòng họ.

Không dừng lại ở việc khen thưởng các cháu có thành tích cao, Ban Khuyến học còn tích cực phát động phong trào học tập từ mỗi gia đình, khuyến khích mọi thành viên xây dựng tinh thần học tập suốt đời.

Mỗi gia đình cần trở thành một gia đình hiếu học, mỗi người cần là một tấm gương tự học, tự rèn luyện. Công tác khuyến học không chỉ là trách nhiệm của Ban Khuyến học hay Hội đồng gia tộc mà phải trở thành trách nhiệm và tình cảm của mỗi thành viên trong dòng họ.

Những thành quả hôm nay chính là nền tảng để các thế hệ mai sau tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học của tổ tiên. Mong rằng mỗi thành viên trong chi họ Vũ Duy sẽ luôn chung sức, đồng lòng, quan tâm và chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp trồng người, động viên con cháu học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.