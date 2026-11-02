Malaysia chào đón sinh viên Việt Nam đến học tập

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan, Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie và đại diện các cơ sở giáo dục Malaysia cùng các đối tác giáo dục Việt Nam.

Tại triển lãm, học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện các trường về ngành học, điều kiện tuyển sinh, học phí, học bổng và thủ tục nhập học. Các chương trình được giới thiệu bao gồm đào tạo tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Quang cảnh lễ khai mạc Triển lãm ngày 2/11. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan khẳng định vai trò của giáo dục trong việc tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

“Giáo dục giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn thông qua tri thức chung, sự thấu hiểu văn hóa và những mối quan hệ cá nhân bền lâu. Chúng tôi chào đón học sinh, sinh viên Việt Nam khám phá các cơ hội giáo dục đại học tại Malaysia và trở thành một phần của cộng đồng học tập quốc tế, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai nước,” Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan phát biểu.

Đại sứ nhận định rằng, với tư cách là hai quốc gia thành viên ASEAN, Malaysia và Việt Nam có chung lợi ích trong việc xây dựng một khu vực nơi thế hệ trẻ có thể học tập, đóng góp và phát triển.

“Những thách thức mà thế hệ trẻ sẽ phải đối mặt ngày càng đòi hỏi sự hợp tác xuyên biên giới. Dù trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, sản xuất lương thực hay bảo vệ môi trường, sự phát triển đều phụ thuộc vào những con người có khả năng trao đổi ý tưởng và hợp tác với nhau. Việc học tập ở nước ngoài giúp sinh viên chuẩn bị để đảm nhận trách nhiệm đó,” Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan phát biểu.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Về phần mình, Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie cho biết Malaysia muốn mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế trong môi trường học tập gần gũi về địa lý và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa.

“Malaysia mang đến nền giáo dục chất lượng cao, được công nhận quốc tế với chi phí hợp lý, trong một môi trường an toàn, thân thiện, đa văn hóa và gần gũi với quê nhà,” Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie cho biết.

Theo Chủ tịch EMGS, học sinh, sinh viên Việt Nam ngày càng quan tâm đến giáo dục Malaysia.

Cụ thể, năm 2025, EMGS tiếp nhận 635 hồ sơ đăng ký du học mới từ Việt Nam, gấp hơn 3,5 lần mức 177 hồ sơ của năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2026, EMGS tiếp nhận thêm 377 hồ sơ. Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9/2026, EMGS ghi nhận tổng cộng 2.712 hồ sơ đăng ký mới từ học sinh, sinh viên Việt Nam.

“Đối với sinh viên Việt Nam, Malaysia mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế mà vẫn ở gần quê nhà. Văn hóa của chúng ta có thể khác nhau, nhưng những giá trị mà hai nước đề cao về gia đình, sự tôn trọng và cộng đồng lại rất gần gũi,” ông Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie nói.

Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie. Ảnh Tùng Dương/Mekong ASEAN

Chia sẻ với Mekong ASEAN tại buổi họp báo bên lề triển lãm, Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie cho rằng giáo dục xuyên quốc gia đang trở thành một xu hướng phát triển và các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Malaysia nên tận dụng cơ hội hợp tác.

“Hai bên không chỉ tăng cường hợp tác đào tạo mà còn có thể mở rộng hợp tác trong nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Những hoạt động này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho Việt Nam và Malaysia mà còn cho cả cộng đồng ASEAN nói chung,” ông Ahmad Shalimin bin Ahmad Shaffie nói.

Đề cập lợi thế du học Malaysia, Chủ tịch EMGS cho biết chi phí học tập tại nước này chỉ bằng khoảng 30% so với Mỹ, Anh hoặc Australia. Ông cho biết thêm Malaysia có quy trình xử lý thị thực dành cho sinh viên quốc tế, với thời gian chỉ hơn 5 ngày đối với hồ sơ đầy đủ.

Ngoài ra, Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan nhận định điều khiến Malaysia thực sự nổi bật chính là tính đa văn hóa.

“Malaysia là một quốc gia rất cởi mở và thân thiện. Chúng tôi tin tưởng vào sự đoàn kết trong đa dạng. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của Malaysia so với nhiều quốc gia khác. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người,” Đại sứ Malaysia tại Việt Nam chia sẻ.

Các học sinh tham dự Triển lãm Giáo dục Du học Malaysia 2026. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN