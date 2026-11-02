Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026

Tiếp nối thành công của các mùa giải 2024-2025, Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức sẽ được đổi mới theo hướng mở rộng nội hàm, từ trọng tâm “Trường học không rác thải nhựa” sang xây dựng môi trường học đường xanh, an toàn và sử dụng tài nguyên bền vững.

Giải thưởng năm 2026 tập trung vào ba hạng mục chính: Trường học xanh; Trường học giảm thiểu rác thải nhựa; Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm. Các trường Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc được đăng ký tham gia Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026.

Lễ trao Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025. Ảnh: NNMT.

Các cơ sở giáo dục trên toàn quốc đăng ký và nộp hồ sơ hoàn toàn theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin chính thức và duy nhất là: https://ecoschool.vn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 bắt đầu từ ngày 2-11-2026 và kéo dài đến hết ngày 10-12-2026.

Ban Tổ chức Giải thưởng đề nghị các trường chủ động truy cập Cổng thông tin chính thức, tìm hiểu hướng dẫn, thực hiện đăng ký và hoàn thiện các thành phần hồ sơ để bảo đảm gửi hồ sơ đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông tin rộng rãi về việc gia hạn đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Các nội dung về hành động, giáo dục, kết quả và lan tỏa, đồng hành cùng cộng đồng cần được minh chứng bằng tối đa 10 ảnh thực tế cho mỗi nội dung. Ban tổ chức yêu cầu ảnh không được cắt ghép, sử dụng AI hoặc chỉnh sửa làm sai lệch thực tế.

Cũng theo Ban Tổ chức, đối với Giải Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam 2026: Mỗi cấp học sẽ có 1 trường đạt giải, với phần thưởng 30 triệu đồng. Đối với Giải theo chủ đề: Mỗi cấp học có giải Nhất, Nhì và Ba.

Đối với Giải Sáng tạo: Mỗi cấp học có 3 giải, dành cho các trường có mô hình, cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hoặc có hoạt động nổi bật tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các trường đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Giải Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam 2026 sẽ không được xét Giải Sáng tạo.