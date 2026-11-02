Trường THCS Đông Thọ phát huy sức mạnh sau sáp nhập

Giờ tan trường ở Trường THCS Đông Thọ (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Tinh gọn đầu mối, ổn định đội ngũ

Thực hiện Quyết định số 1556/UBND ngày 20/8/2026 của Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, Trường THCS Đông Thọ và Trường THCS Nam Ngạn được sắp xếp thành Trường THCS Đông Thọ. Sau sáp nhập, nhà trường tổ chức hoạt động tại trường chính và phân hiệu, với quy mô 42 lớp, 2.040 học sinh.

Toàn trường có 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 3 cán bộ quản lý, 74 giáo viên và 9 nhân viên, trong đó có nhân viên bảo vệ, lao công. Quy mô mới tạo điều kiện để nhà trường tổ chức lại hoạt động quản lý, phân công chuyên môn và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực giáo dục.

Trước khi sắp xếp, hai đơn vị có những đặc điểm riêng về quy mô, điều kiện hoạt động và công tác tuyển sinh. Trong đó, công tác tuyển sinh tại Trường THCS Nam Ngạn còn gặp hạn chế, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Việc hợp nhất hai đơn vị không chỉ là thay đổi về tổ chức hành chính mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học. Khi hoạt động dưới một đầu mối quản lý, nhà trường có điều kiện thống nhất kế hoạch năm học, tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn và xây dựng giải pháp phát triển phù hợp với quy mô mới.

Ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Thọ phát biểu trong buổi Lễ khai giảng.

Trước hết, việc tinh gọn đầu mối tạo thuận lợi cho công tác điều hành, phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch giáo dục. Ban giám hiệu có điều kiện tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn, thống nhất yêu cầu giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn trường.

Với 74 giáo viên, nhà trường có điều kiện rà soát, bố trí nhân lực theo nhu cầu thực tế của từng môn học, phát huy năng lực của từng cá nhân và xây dựng các nhóm chuyên môn nòng cốt. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đồng thời tạo môi trường để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, quy mô trường học lớn hơn cũng đòi hỏi công tác quản lý phải linh hoạt, sát thực tế, nhất là trong tổ chức dạy học tại trường chính và phân hiệu. Việc bảo đảm sự thống nhất về chương trình, nền nếp, chất lượng giáo dục và điều kiện học tập của học sinh là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình vận hành mô hình mới.

Ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Thọ, cho biết, sau sáp nhập, quy mô nhà trường lớn hơn, đội ngũ giáo viên được tập hợp đầy đủ tất cả các bộ môn, tạo thuận lợi cho việc phân công chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là sắp xếp bộ máy mà phải phát huy được năng lực của từng giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học ở cả trường chính và phân hiệu.

Học sinh Trường THCS Đông Thọ (Phân hiệu Nam Ngạn) đón nhận phần thưởng trong buổi Lễ khai giảng.

“Sau khi sáp nhập, nhà trường đã ổn định tổ chức, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy (AI) và quan tâm đến từng nhóm học sinh, đặc biệt là số học sinh cuối cấp, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, ông Hải chia sẻ.

Tạo đà nâng chất lượng giáo dục

Cùng với việc tổ chức lại đội ngũ, quy mô trường học sau sáp nhập tạo điều kiện để Trường THCS Đông Thọ đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục.

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch chuyên môn, Trường THCS Đông Thọ tăng cường sử dụng các nền tảng số trong quản lý học sinh, xây dựng học liệu, kiểm tra, đánh giá và trao đổi thông tin với phụ huynh.

Cô và trò lớp 8A10 (Phân hiệu Nam Ngạn) - Trường THCS Đông Thọ trong giờ học môn Ngữ văn.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng, xây dựng câu hỏi và điều chỉnh hoạt động dạy học theo năng lực học sinh. Việc sử dụng công nghệ cần phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính chính xác, an toàn dữ liệu và phát huy vai trò chủ động của người học.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục rà soát, tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện hoạt động tại cả trường chính và phân hiệu. Việc tập trung nguồn lực theo kế hoạch chung giúp nhà trường xác định những hạng mục cần ưu tiên, từng bước hoàn thiện môi trường giáo dục đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đối với phân hiệu, việc duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại khu vực. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường tăng cường bảo đảm điều kiện dạy học, thực hiện thống nhất chương trình giáo dục, duy trì nền nếp học tập, không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Trong hoạt động chuyên môn, sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức của hội đồng sư phạm tạo điều kiện để nhà trường xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Các tổ chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch ôn tập, tổ chức chuyên đề, đổi mới kiểm tra, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Cô và trò Trường THCS Đông Thọ (trường chính) trong giờ học môn Toán.

Để những lợi thế từ sáp nhập chuyển thành kết quả thực chất, nhà trường đã ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, quan tâm tâm tư của đội ngũ và bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Hiệu quả của việc sắp xếp không chỉ thể hiện ở quy mô hay số lượng đầu mối được tinh gọn mà quan trọng hơn là chất lượng dạy học, môi trường giáo dục và sự tiến bộ của từng học sinh.

Với quy mô 42 lớp, 2.040 học sinh cùng đội ngũ 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường THCS Đông Thọ có điều kiện tập trung nguồn lực, đổi mới quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phát huy hiệu quả mô hình sau hợp nhất sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp của đội ngũ, việc bảo đảm điều kiện dạy học tại cả trường chính và phân hiệu, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo..