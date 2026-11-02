UBND tỉnh làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác phát triển giáo dục

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự quan tâm, đề xuất hợp tác của Công ty TNHH SPRIX Việt Nam đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh: Song hành với phát triển kinh tế, tỉnh Ninh Bình luôn xác định văn hóa và con người là mục tiêu, là động lực của sự phát triển; trong đó, giáo dục và đào tạo luôn được tỉnh xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, có vai trò quyết định trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của địa phương. Chính vì vậy, những năm qua tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà.

Trong năm học 2025-2026, ngành giáo dục Ninh Bình tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Tỉnh có 238 học sinh giỏi đạt giải Quốc gia, xếp thứ 2 toàn quốc và có 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế. Đặc biệt, điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình môn Toán xếp thứ nhất toàn quốc.

Sau sắp xếp, số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý giảm từ 1.449 trường xuống 610 trường, giảm 839 trường, tương ứng 57,9%.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh theo xu thế chung của đất nước và thế giới, Ninh Bình chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường dạy và học ngoại ngữ, tin học, phát triển năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp trong giảng dạy, học tập và quản lý.

Để thực hiện định hướng đó, tỉnh Ninh Bình mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Qua đó, tạo thêm cơ hội để giáo viên, học sinh tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, học liệu và công cụ hỗ trợ có chất lượng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Yusuke Homma, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SPRIX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH SPRIX Việt Nam giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, năng lực hoạt động và các chương trình giáo dục mà doanh nghiệp đang triển khai tại Việt Nam cũng như một số quốc gia.

Tập đoàn Giáo dục SPRIX (Nhật Bản) thành lập năm 1997, chuyên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Toán học, Lập trình và phát triển các giải pháp học tập số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện các chương trình giáo dục của tập đoàn đã được triển khai tại hơn 50 quốc gia, với trên 15 triệu lượt học sinh tham gia bài đánh giá năng lực TOFAS.

Tại Việt Nam, tập đoàn dự kiến triển khai hai sản phẩm trọng tâm gồm TOFAS bài đánh giá miễn phí năng lực Toán học, Lập trình và SPRIX Learning phần mềm học tập trực tuyến ứng dụng AI, hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, chương trình TOFAS sẽ được triển khai miễn phí tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh chương trình TOFAS, Công ty TNHH SPRIX Việt Nam đề xuất hợp tác với tỉnh trong phát triển giáo dục Toán học, lập trình, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là những lĩnh vực có vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cùng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh cảm ơn sự quan tâm của SPRIX Việt Nam trong việc giới thiệu các giải pháp hỗ trợ học tập, đánh giá năng lực và đề xuất hỗ trợ giáo dục tại địa phương.

Đồng chí mong muốn Công ty chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về dạy học Toán, phát triển tư duy lập trình và phát triển năng lực số cho giáo viên và học sinh, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục; đồng thời quan tâm tới các hoạt động chia sẻ tri thức, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ cộng đồng, nhất là đối với giáo viên, học sinh ở những địa bàn còn khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh trao quà lưu niệm cho ông Yusuke Homma, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SPRIX Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Công ty TNHH SPRIX Việt Nam; rà soát các điều kiện cần thiết, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả và khả năng triển khai. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và quyền lợi của học sinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.