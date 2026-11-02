Dự kiến giảm môn thi lớp 10: Phụ huynh điều chỉnh kế hoạch học tập

Ngày 2-11, thời gian lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về tiếp nhận học sinh đầu cấp đã khép lại. Phương án tuyển sinh lớp 10 cụ thể vẫn đang chờ quyết định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuy nhiên, thông tin về khả năng tổ chức kỳ thi với hai môn toán, ngữ văn đã tác động đến tâm lý và kế hoạch học tập của nhiều gia đình có con đang học lớp 9.

Ưu tiên tiếp thu kiến thức ngay trên lớp

Thời điểm hiện tại, đa số trường THCS tại Hà Nội đã hoàn thành kiểm tra giữa học kỳ I và bước vào giai đoạn tiếp theo của năm học. Các nhà trường vẫn tổ chức dạy học đầy đủ các môn theo phân phối chương trình, bảo đảm khung thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành.

Phụ huynh luôn đồng hành và cùng con lên kế hoạch học tập. Ảnh: TDH

Về phía phụ huynh, dù quan tâm đến phương án thi tuyển lớp 10, nhiều gia đình vẫn xác định việc học đầy đủ các môn, nắm chắc kiến thức nền tảng ở cấp THCS là yêu cầu quan trọng. Khi kỳ thi lớp 10 đến gần, tận dụng hiệu quả thời gian học trên lớp được xem là cách giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, hạn chế áp lực học tập ngoài giờ.

“Thời gian năm học của học sinh lớp 9 không có nhiều, khối lượng bài vở lại lớn nên tôi động viên con chú ý nghe giảng, cố gắng hiểu bài và giải quyết bài tập ngay trên lớp; về nhà sẽ dành thời gian ôn tập những nội dung trọng tâm”, chị Nguyễn Mai Chi, phụ huynh ở phường Hoàng Liệt chia sẻ.

Với học sinh, việc chủ động xây dựng kế hoạch học tập cũng giúp các em thích ứng trước những thay đổi có thể xảy ra. Em Phạm Ngọc Hải, học sinh lớp 9 ở phường Thanh Xuân cho biết, em yêu thích môn tiếng Anh nên luôn cố gắng tập trung trong giờ học, không nói chuyện hay làm việc riêng để nắm chắc kiến thức ngữ pháp, từ vựng ngay tại lớp. Thời gian ở nhà, em ưu tiên ôn tập các môn dự kiến thi vào lớp 10.

Phía các nhà trường, việc triển khai đầy đủ chương trình học vẫn được duy trì, không phụ thuộc vào những thông tin chưa chính thức về phương án tuyển sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà) Nguyễn Thị Vân Hồng cho biết, nhà trường tổ chức dạy học đầy đủ các môn theo chương trình, không xem nhẹ bất kỳ môn học nào. Học tập toàn diện vừa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, vừa giúp học sinh củng cố kiến thức, phát triển năng lực và tạo nền tảng cho bậc học tiếp theo.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư học tiếng Anh

Nếu các nhà trường vẫn duy trì việc dạy học toàn diện thì ở mỗi gia đình, sự điều chỉnh trong kế hoạch ôn luyện đã thể hiện khá rõ. Trước khả năng không thi tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh lựa chọn tạm dừng lớp học thêm, gia sư hoặc các chương trình luyện đề môn học này để dành thời gian cho con ôn toán và ngữ văn.

Theo đề xuất, kỳ thi lớp 10 chỉ gồm 2 môn: Toán và ngữ văn. Ảnh: VĐ

“Từ đầu tháng 11-2026, tôi đã cho con nghỉ lớp học thêm tiếng Anh. Trước đó, mỗi tuần con học hai buổi, chủ yếu tập trung vào ngữ pháp và luyện đề. Trước thông tin có thể không thi môn tiếng Anh, tôi cho con tạm dừng môn này để tập trung vào các môn còn lại”, anh Nguyễn Nam, phụ huynh ở phường Hà Đông chia sẻ.

Theo anh Nam, tiếng Anh vẫn là môn học quan trọng, cần thiết cho quá trình học tập lâu dài. Tuy nhiên, trước mắt, khi mục tiêu của con là giành cơ hội trúng tuyển vào trường THPT công lập tốp đầu nên gia đình phải tính toán lại thời gian và nguồn lực đầu tư cho con.

Tương tự, chị Lê Thu Hương, phụ huynh ở phường Cửa Nam cho biết, trước đây, mỗi tuần chị sắp xếp cho con học thêm năm buổi, gồm hai buổi toán, hai buổi tiếng Anh và một buổi ngữ văn. Nay gia đình tạm dừng hai buổi tiếng Anh, đồng thời tăng thêm một buổi học ngữ văn để con có thời gian củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài. Sau khi hoàn thành kỳ thi lớp 10, gia đình dự kiến cho con quay lại học tiếng Anh và chuẩn bị cho mục tiêu thi IELTS.

Không chỉ phụ huynh, các trung tâm ngoại ngữ cũng cảm nhận rõ những thay đổi từ phương án tuyển sinh dự kiến. Số lượng học sinh lớp 9 năm nay tăng cao khiến nhu cầu học thêm, ôn luyện tiếng Anh phục vụ kỳ thi vào lớp 10 cũng rất lớn. Nhiều trung tâm phải điều chỉnh hoạt động, tập trung nguồn lực cho nhóm học sinh cuối cấp, thậm chí thu hẹp các lớp dành cho học sinh THPT.

Tuy nhiên, trước khả năng tiếng Anh không còn là môn thi trong kỳ thi lớp 10, một số cơ sở bắt đầu tính toán việc mở lại các lớp dành cho học sinh ở những khối khác.

“Sau khi học sinh lớp 9 hoàn thành kiểm tra học kỳ I và có phương án tuyển sinh chính thức của Hà Nội, nếu chốt thi hai môn thì số lượng học sinh cấp học này học thêm tiếng Anh sẽ giảm đáng kể. Vì thế, trung tâm dự kiến mở lại các lớp dành cho học sinh THPT ôn thi tốt nghiệp ngay từ tháng 12-2026”, cô Minh Hằng, chủ một trung tâm tiếng Anh cho biết.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án không tổ chức thi môn tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 hướng tới giảm áp lực thi cử, bảo đảm quyền học tập của học sinh và mục tiêu giáo dục toàn diện; đồng thời tạo điều kiện để hoạt động dạy và học ngoại ngữ đi vào thực chất hơn.

Từ thực tế điều chỉnh kế hoạch học tập của một bộ phận học sinh, có thể thấy việc giảm môn thi phần nào khiến các gia đình giảm đáng kể thời gian, kinh phí đầu tư tiếng Anh cho con. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ nói chung. Mặt khác, giảm số môn thi không đồng nghĩa với giảm áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập, nhất là tại Hà Nội - nơi nhu cầu học tập ở khu vực công lập vẫn lớn.

Do vậy, bên cạnh việc sớm công bố phương án tuyển sinh chính thức để các gia đình chủ động xây dựng kế hoạch học tập, điều quan trọng là phụ huynh cần có sự cân đối giữa mục tiêu trước mắt và yêu cầu phát triển năng lực lâu dài của con. Việc chuẩn bị cho kỳ thi là cần thiết, nhưng không nên vì thay đổi môn thi mà xem nhẹ những kiến thức, kỹ năng nền tảng khác, trong đó có năng lực ngoại ngữ.