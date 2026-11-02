Tuyên truyền về an ninh mạng cho hơn 700 học sinh Trường THCS Vạn Ninh

Sáng 2-11, Công an xã Vạn Ninh phối hợp với Trường THCS Vạn Ninh tổ chức tuyên truyền về an ninh mạng hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” cho hơn 700 học sinh tại điểm trường chính (thôn 14).

Học sinh Trường THCS Vạn Ninh tham gia giao lưu tìm hiểu kiến thức về sử dụng mạng xã hội an toàn.

Tại chương trình, các học sinh được cán bộ Công an xã chia sẻ kiến thức, hướng dẫn nhận diện và phòng ngừa những nguy cơ bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, lừa đảo và xâm phạm thông tin cá nhân trên môi trường mạng; tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về phòng, chống lừa đảo trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn...

Chương trình nhằm cung cấp kiến thức, cảnh báo rủi ro, đồng thời trang bị cho học sinh kỹ năng phản xạ chủ động để nhận biết nguy cơ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và biết cách xử lý tình huống khủng hoảng trên mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

* Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ xã Vạn Ninh phối hợp với Trường THCS Vạn Ninh tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Vạn Ninh tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026), thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được chăm sóc sức khỏe, yên tâm học tập.

THANH HẢI