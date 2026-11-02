Theo Báo cáo của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập đã cơ bản hoàn thành, góp phần tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Đắk Lắk giảm 867 cán bộ quản lý giáo dục sau sắp xếp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc bố trí cán bộ quản lý, giải quyết chế độ chính sách, thiếu giáo viên và áp lực quản trị trường học quy mô lớn vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Giảm 867 cán bộ quản lý, 742 người chuyển làm giáo viên

Trước sắp xếp, toàn tỉnh có 1.267 cơ sở giáo dục công lập. Sau khi triển khai phương án được UBND tỉnh phê duyệt, số cơ sở giảm xuống còn 625 đơn vị, tương ứng giảm 642 đầu mối, đạt tỷ lệ 50,7%.

Trong đó, các trường thuộc UBND cấp xã quản lý giảm 615 trường, từ 1.153 xuống còn 538 trường. Khối cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT giảm 27 đơn vị, từ 114 xuống còn 87 đơn vị.

Đáng chú ý, việc tinh gọn mạng lưới trường học kéo theo những thay đổi lớn về đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Theo Sở GD&ĐT, trước sắp xếp, toàn tỉnh có 2.834 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc và phó giám đốc các cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, số lượng còn 1.967 người, giảm 867 người.

Trong số này, 742 cán bộ quản lý được chuyển sang trực tiếp giảng dạy; 2 người chuyển công tác sang đơn vị ngoài ngành giáo dục; 8 người chưa được bố trí vị trí việc làm khác và 34 người nghỉ theo chế độ, tinh giản biên chế.

Việc chuyển cán bộ quản lý sang giảng dạy đã góp phần bổ sung nguồn lực cho các trường, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Cùng với sắp xếp nhân sự, ngành giáo dục đã hình thành các trường quy mô lớn, tổ chức lại bộ máy quản trị theo hướng dùng chung bộ phận hành chính, kế toán, văn thư giữa trường chính và các phân hiệu.

Đối với cấp THPT, 20 trường quy mô nhỏ được sáp nhập thành 10 trường quy mô lớn. Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản duy trì hoạt động, bảo đảm việc dạy và học trong năm học mới.

Thiếu 2.168 giáo viên ở Đắk Lắk

Bên cạnh thuận lợi về tinh gọn tổ chức, việc sắp xếp cũng phát sinh những khó khăn liên quan đến nhân sự và điều kiện hoạt động.

Theo Sở GD&ĐT, năm học 2026-2027, toàn ngành hiện có 33.135 giáo viên, vẫn thiếu hơn 2.168 giáo viên so với định mức quy định.

Anh minh hoạ

Mặc dù 742 cán bộ quản lý đã chuyển sang giảng dạy, việc bố trí đội ngũ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Đặc biệt, nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong tuyển dụng giáo viên hợp đồng do thu nhập thấp, chế độ ưu đãi chưa tương đương giáo viên trong biên chế.

Đối với cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên, dù được áp dụng chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, một bộ phận vẫn còn tâm tư.

Một số trường hợp đã được bố trí làm giáo viên có nguyện vọng nghỉ theo chế độ nhưng chưa được giải quyết do phải thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên trước khi xem xét tinh giản biên chế.

Khó khăn còn đến từ việc quản lý các trường có quy mô lớn. Theo báo cáo, một số hiệu trưởng phải quản lý số học sinh tăng gấp 2-3 lần so với trước đây, từ 1.500 đến gần 4.000 học sinh, trong khi chưa được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng quản trị trường học quy mô lớn.

Việc trường chính và các phân hiệu nằm cách xa nhau cũng khiến cán bộ quản lý phải thường xuyên di chuyển để kiểm tra, giám sát. Giáo viên dạy liên điểm trường phát sinh thêm chi phí, thời gian đi lại; sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung gặp khó khăn.

Ngoài vấn đề nhân sự, một số cơ sở giáo dục còn thiếu phòng học, thiết bị, công trình phụ trợ; việc hoàn thiện con dấu, mã số thuế, tài khoản sau sáp nhập vẫn phát sinh vướng mắc.

Trước thực tế này, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp các địa phương rà soát, điều tiết đội ngũ, bố trí giáo viên dạy liên trường, đồng thời tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, giải quyết những khó khăn để các trường hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Hơn 50% đầu mối cơ sở giáo dục được tinh gọn Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 642 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 50,7%. Trong đó, số trường mầm non giảm từ 356 xuống 150 trường; tiểu học giảm từ 450 xuống 134 trường; THCS giảm từ 283 xuống 90 trường; THPT giảm từ 78 xuống 68 trường. Riêng trường liên cấp tiểu học và THCS tăng từ 64 lên 164 trường, phù hợp với việc tổ chức lại mạng lưới theo mô hình trường nhiều cấp học. Đầu năm học 2026-2027, toàn ngành có 20.711 nhóm, lớp với 677.984 trẻ, học sinh, học viên, giảm 1.485 nhóm, lớp so với năm học trước.