Tehran nâng yêu sách đàm phán với Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei, các yêu cầu được chuyển qua Qatar, bao gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng và Mỹ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Tehran.

So với bản ghi nhớ hồi tháng 6, nội dung các điều kiện không thay đổi đáng kể, nhưng cách tiếp cận đã cứng rắn hơn khi Iran gắn đàm phán với việc thực thi trước các cam kết từ phía Washington. Tehran cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được “mở cửa trở lại” nếu các yêu cầu không được đáp ứng.

Giới phân tích cho rằng Iran đang sử dụng chiến lược “vừa đàm phán vừa gây sức ép”, tận dụng vị trí địa chiến lược để gia tăng đòn bẩy. Trong khi đó, Mỹ chưa phản hồi chính thức, nhưng đã phát cảnh báo an ninh tại Trung Đông.

Triển vọng nối lại đối thoại vẫn bế tắc, khi cả hai bên đều duy trì lập trường cứng rắn trong bối cảnh xung đột và cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp.