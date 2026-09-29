Israel và UAE xác nhận Thủ tướng Netanyahu tới Abu Dhabi

Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan (phải) đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Abu Dhabi ngày 27/9, trong chuyến thăm không có thông cáo trước. (Nguồn: DW)

Hãng thông tấn nhà nước UAE (WAM) cho biết, Tổng thống Mohammed bin Zayed đã tiếp Thủ tướng Netanyahu tại Abu Dhabi. Hai bên thảo luận về quan hệ song phương và các biện pháp tăng cường, phát triển quan hệ giữa hai nước. WAM không công bố thêm chi tiết về nội dung cuộc gặp.

Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó cũng xác nhận chuyến thăm, cho biết cuộc gặp tập trung vào việc củng cố quan hệ giữa hai nước và các thách thức trong khu vực.

Một số quan chức an ninh cấp cao của Israel, trong đó có Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad Roman Gofman, cũng tham gia chuyến đi. Theo các nguồn tin Israel, ông Netanyahu tới Abu Dhabi bằng máy bay tư nhân và lưu lại khoảng 4 giờ trước khi trở về Israel.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tranh luận về thông tin UAE từng cảnh báo ông Netanyahu trước nguy cơ Hamas tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Israel trước ngày 7/10/2023.

Một số báo cáo truyền thông Israel cho rằng, Tổng thống Mohammed bin Zayed đã cảnh báo ông Netanyahu về mối đe dọa này trong tháng 9/2023. Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ việc ông Netanyahu nhận được cảnh báo như vậy.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel ngày 28/9 đưa tin, mục đích chuyến thăm của ông Netanyahu là đề nghị Tổng thống Mohammed bin Zayed công khai bác bỏ các thông tin trên. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel phủ nhận.

Cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Mohammed bin Zayed được chú ý trong bối cảnh hai nước duy trì quan hệ ngoại giao kể từ khi ký Hiệp định Abraham năm 2020.

UAE từng lên án cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, nhưng đồng thời cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza.