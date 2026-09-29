Mỹ - Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz và vấn đề hạt nhân

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc nới lỏng một phần trừng phạt và giải phóng một số tài sản của Iran bị phong tỏa, nếu Tehran có những bước đi cụ thể trong vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, không có đại diện Mỹ tham dự cuộc gặp của ông Araghchi với các nhà trung gian tại New York (Mỹ).

Theo kế hoạch, phía Qatar dự kiến tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran và phía Mỹ trong ngày 28 hoặc 29-9, tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch 7 ngày mà Tehran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đề xuất ban đầu của Iran yêu cầu Mỹ giải phóng tài sản bị phong tỏa, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, sau đó Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng 1 tuần và nối lại đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.