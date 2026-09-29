Sau Nestlé và Auchan, Nga tiếp tục tước quyền kiểm soát chuỗi siêu thị Metro

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/9 đã ký sắc lệnh đặt công ty con tại Nga của tập đoàn bán buôn – bán lẻ thực phẩm Metro (Đức) dưới sự “quản lý tạm thời” của nhà nước. Theo đó, toàn bộ cổ phần của Metro Russia được chuyển giao quyền quản lý cho UK Torg RUS – một pháp nhân vừa được đăng ký thành lập hôm 8/9.

Đáng chú ý, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông Johannes Tholey, Giám đốc điều hành Metro Russia, cũng đồng thời đứng tên điều hành UK Torg RUS. Ngay sau khi sắc lệnh được ban bố, tập đoàn mẹ Metro AG xác nhận dù trên danh nghĩa pháp lý vẫn nắm quyền sở hữu công ty con tại Nga, họ đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát vận hành đối với đơn vị này.

Metro AG là một trong những tập đoàn phân phối và bán buôn thực phẩm lớn nhất thế giới, chuyên cung ứng cho các nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp dịch vụ. Hiện diện tại Nga từ năm 2001, “ông lớn” bán lẻ của Đức đang vận hành 91 trung tâm bán buôn với khoảng 9.000 nhân viên. Theo báo cáo thường niên gần nhất, doanh số của Metro tại thị trường Nga đạt 2,6 tỷ euro trong năm tài chính 2024/2025.

Một siêu thị Metro tại Nga. Ảnh: CC/Gennady Grachev

Bên cạnh đó, báo cáo quý mới nhất ghi nhận lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Metro tại Nga tính đến ngày 30/6 đạt 152 triệu euro. Dù tập đoàn mẹ đã mất quyền kiểm soát vận hành, công ty con của Metro tại Nga (Metro Russia) khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với khách hàng và các đối tác.

Động thái nhắm vào Metro là bước đi mới nhất trong chiến dịch tiếp quản tài sản doanh nghiệp phương Tây của Điện Kremlin, dựa trên sắc lệnh ban hành từ năm 2023 cho phép nhà nước tạm thời quản lý tài sản từ “các quốc gia không thân thiện” nhằm đáp trả các đòn trừng phạt.

Trước đó trong tháng 9, chính quyền Nga cũng đã đưa tài sản của tập đoàn thực phẩm Nestlé (Thụy Sĩ), chuỗi bán lẻ Auchan (Pháp), chuỗi siêu thị Lemana PRO (tiền thân là Leroy Merlin) cùng hai công ty logistics của Pháp vào diện quản lý tạm thời.

Trong khi phần lớn tập đoàn phương Tây đã nhanh chóng thoái vốn hoặc bán lại tài sản sau khi xung đột bùng nổ năm 2022, một số doanh nghiệp như Metro vẫn chọn ở lại nhằm duy trì cam kết với nhân viên và thị trường tiêu dùng bản địa. Dù vậy, Moscow ngày càng siết chặt quy trình rút vốn và sẵn sàng can thiệp sâu vào quyền tự chủ của các doanh nghiệp này.

Sắc lệnh tiếp quản quyền điều hành Metro diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Berlin và Moscow rơi vào tình trạng căng thẳng leo thang. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Phía Nga cho biết cuộc tiếp xúc không mang lại bước tiến mới, trong khi Đức tiếp tục thúc đẩy Moscow chấm dứt xung đột và bước vào bàn đàm phán.

Cũng trong ngày 28/9, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục gia hạn và thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và 17 tổ chức liên quan đến Nga, đồng thời kéo dài hiệu lực của khung cấm vận thêm 36 tháng, đến ngày 22/9/2029.