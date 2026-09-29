Thúc đẩy 'kho vũ khí của tự do', Mỹ chi 20,7 tỷ USD tăng sản lượng tên lửa AMRAAM

Tên lửa AMRAAM được sử dụng trong tác chiến không đối không giữa các máy bay chiến đấu, đồng thời được tích hợp trong Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS). (Nguồn: World Defence News)

Hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo 2 năm gia hạn theo các điều khoản tùy chọn. Theo Lầu Năm Góc, thỏa thuận này dự kiến giúp gần như tăng gấp đôi sản lượng AMRAAM so với mức trước đây, trong khuôn khổ nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất đạn dược của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Mua sắm và Bảo đảm Michael P. Duffey cho biết, Mỹ đang phối hợp với các doanh nghiệp quốc phòng để đẩy nhanh sản xuất và xây dựng “kho vũ khí của tự do”.

Ông nhấn mạnh hợp đồng sẽ tăng cường khả năng trang bị cho các lực lượng Mỹ và đồng minh năng lực không đối không đã được kiểm chứng, qua đó bảo đảm lực lượng tác chiến duy trì ưu thế.

AMRAAM được sử dụng trong tác chiến không đối không giữa các máy bay chiến đấu, đồng thời được tích hợp trong Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS).

Hệ thống này hiện được triển khai để bảo vệ khu vực Washington và được hơn 10 quốc gia sử dụng, trong đó có Ukraine, Oman và Qatar.

Hợp đồng AMRAAM là một trong những thỏa thuận cung cấp đạn dược quy mô lớn được Lầu Năm Góc thúc đẩy trong năm nay nhằm tăng nhanh năng lực sản xuất của các nhà thầu quốc phòng.

Mỹ đã cung cấp số lượng lớn vũ khí cho các đồng minh, đồng thời sử dụng đạn dược trong các hoạt động quân sự, làm gia tăng sự quan tâm đến mức dự trữ một số loại vũ khí phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác.

Thỏa thuận mới cũng tương tự hợp đồng trị giá 58,6 tỷ USD mà Lầu Năm Góc trao cho Lockheed Martin hồi tháng 7 để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Hợp đồng Patriot nằm trong kế hoạch mua sắm kéo dài 7 năm, đến hết tài khóa 2032.