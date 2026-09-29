Pháp cảnh báo biểu tình học sinh vượt tầm kiểm soát, nguy cơ bạo lực leo thang

Cảnh tượng trước trường Trung học Honoré-d'Estienne-d'Orves ở Nice, Pháp, ngày 28-9-2026

Phong trào bắt đầu từ tuần trước tại vùng Ile-de-France quanh Paris, với các yêu cầu giảm sĩ số lớp học, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất và giảm khối lượng học tập.

Đến ngày 28-9, hoạt động phản đối đã lan tới Marseille, Lille, Sedan cùng các khu vực Alpes-Maritimes và Var.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết khoảng 180 trường bị ảnh hưởng trong ngày 28-9. Học sinh phong tỏa hoàn toàn 27 trường và tìm cách phong tỏa thêm khoảng 50 cơ sở khác. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 164 người.

Theo số liệu ban đầu, 12 thành viên lực lượng an ninh, 12 học sinh và ít nhất 3 nhân viên nhà trường bị thương. Một số nguồn cho biết số nhân viên giáo dục bị thương có thể lên tới 8 người, trong đó có 3 hiệu trưởng.

Tại một số điểm biểu tình, những người bịt mặt bị cáo buộc đốt lửa, ném vật thể và sử dụng pháo hoa nhằm vào cảnh sát.

Hình ảnh trên truyền thông Pháp cho thấy pháo sáng và pháo hoa được đốt gần, thậm chí bên trong khuôn viên trường, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Các cuộc biểu tình của học sinh bắt đầu ở vùng Ile-de-France xung quanh Thủ đô Paris, rồi lan rộng sang các vùng khác

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố không lý do nào có thể biện minh cho hành vi gây nguy hiểm đối với học sinh, giáo viên hoặc cảnh sát.

Ông cho rằng những khó khăn trong trường trung học cần được lắng nghe và giải quyết, nhưng gọi việc thúc đẩy biểu tình leo thang là “vô trách nhiệm”.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez nhận định một số vụ việc không còn mang đặc điểm của hoạt động phản đối thông thường mà giống “bạo lực đô thị”.

Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cũng cho rằng các phần tử bạo lực đang tìm cách chi phối phong trào học sinh ban đầu.

Trong khi đó, Liên đoàn Học sinh Trung học Pháp khẳng định các yêu cầu của học sinh là chính đáng, xuất phát từ tình trạng thiếu nhân lực, trường học xuống cấp, lớp học đông và áp lực từ hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup.

Tổ chức này kêu gọi phong tỏa trường học trên toàn quốc ngày 29-9 để phản đối chính sách thắt chặt ngân sách.

Hoạt động của học sinh diễn ra cùng thời điểm các tổ chức đại diện giáo viên, nhân viên bệnh viện và công chức phát động đình công trên toàn quốc về tiền lương, điều kiện làm việc và kế hoạch cắt giảm chi tiêu công.

Công đoàn giáo viên tiểu học lớn nhất Pháp dự báo khoảng 40% giáo viên có thể nghỉ việc trong ngày đình công.

Theo France 24, DW