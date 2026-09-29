Iran bác cáo buộc liên quan vụ 5 nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân ở Anh

Cảnh sát có vũ trang bảo vệ căn cứ RAF Fairford sau một vụ bắt giữ 5 nghi phạm ngày 27/9/2026. Ảnh: Anadolu

Theo truyền thông Nga, phái bộ Iran tại London tuyên bố trên X ngày 28/9: “Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại London hoàn toàn bác bỏ và mạnh mẽ lên án những suy đoán vô căn cứ và ác ý gần đây do một số cá nhân và cơ quan truyền thông Anh đưa ra nhằm tìm cách liên hệ Iran với vụ bắt giữ 5 nghi phạm gần căn cứ RAF Fairford”.

Đại sứ quán Iran nói thêm rằng những suy đoán bịa đặt như vậy chỉ tiếp tay cho tuyên truyền bài Iran tại Anh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ngày 27/9, cảnh sát Anh bắt giữ 5 người với cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Vụ bắt giữ diễn ra khi cảnh sát Anh nhận được thông tin về các phương tiện khả nghi gần căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire, miền Tây Nam nước Anh. Tuy nhiên, theo ông Laurence Taylor, lãnh đạo Cảnh sát Chống khủng bố Quốc gia Anh, tất cả các nghi phạm bất ngờ được tại ngoại vào ngày hôm sau sau khi trải qua các cuộc thẩm vấn và điều tra toàn diện.

Theo ông Taylor, cảnh sát đang điều tra khả năng hành vi phạm tội này do các lực lượng thân Iran thực hiện hoặc do những cá nhân biết hoặc không biết rằng họ đang hoạt động thay mặt cho một quốc gia nước ngoài. Các nhà điều tra đang xem xét khả năng Iran hoặc Nga có liên quan, cũng như khả năng liên quan đến một số nhóm Hồi giáo.

Trước đó, ngày 28/9, cảnh sát Anh cho biết 5 nghi phạm bị bắt vì nghi ngờ phạm tội khủng bố và các vi phạm liên quan đến chất nổ đều là công dân Anh sống ở London và ở độ tuổi ngoài 20. Các quan chức Anh vẫn đang điều tra động cơ của vụ việc.

Bà Vicki Evans, Điều phối viên Quốc gia cấp cao về Cảnh sát Chống Khủng bố, kêu gọi công chúng tạo điều kiện để cảnh sát có không gian làm việc một cách cẩn trọng và rõ ràng, thay vì đồn đoán về động cơ cũng như những vấn đề địa chính trị.

Các sĩ quan đã bắt giữ nhóm người này vào sáng sớm 27/9 theo giờ địa phương sau khi nhận được tin báo của một nông dân địa phương rằng có ba chiếc xe tải lớn màu trắng đang đi về phía sân bay quân sự ở miền Tây nước Anh. Cảnh sát cũng đã thiết lập vành đai an ninh bán kính 400 mét quanh căn cứ và sơ tán cư dân từ 85 ngôi nhà trong khi tiến hành điều tra. Ngoài lực lượng ứng phó khẩn cấp, một robot xử lý bom mìn cũng được sử dụng để kiểm tra ba chiếc xe tải.

Trước các vụ bắt giữ tại Fairford, Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh, khuyến nghị công dân Mỹ thận trọng và chú ý đến an toàn cá nhân. Tuyên bố nêu rõ các cơ sở, địa điểm tụ họp và tổ chức có liên quan đến Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn. Công tác an ninh cũng được tăng cường tại các căn cứ không quân khác của Mỹ ở Anh.

RAF Fairford, cách London khoảng 160 km về phía Tây, là một trong số các căn cứ tại Anh được Không quân Mỹ sử dụng theo một thỏa thuận có từ những năm 1950. Đây là nơi đặt sở chỉ huy Không đoàn Hỗ trợ tác chiến 501 của Không quân Mỹ và là địa điểm triển khai tiền phương của Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ.

Đường băng dài tại Fairford phù hợp với các máy bay ném bom hạng nặng và căn cứ này từng được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong đó có Chiến tranh vùng Vịnh, cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 và cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran trong năm nay.

Anh không tham gia cuộc chiến tranh với Iran và ban đầu không đồng ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sử dụng các căn cứ tại Anh để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer thông báo đã đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ này để thực hiện các hoạt động phòng thủ nhằm vào tên lửa của Iran và các địa điểm phóng tên lửa. Quyết định trên được đưa ra sau khi Iran tấn công các lợi ích của Anh và các đồng minh tại vùng Vịnh.

Các máy bay ném bom B-1 và B-52 của Mỹ đã cất cánh từ Fairford để thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc xung đột với Iran.

Các nhà hoạt động phản đối chiến tranh đã nhiều lần biểu tình bên ngoài hàng rào bao quanh căn cứ Fairford từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.