Hướng Kharkiv

Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv. Các đơn vị Nga đang siết chặt vòng vây, đẩy lùi những lực lượng Ukraine còn sót lại. Trong khi đó, phía Ukraine đang tìm cách phá vòng vây trong tình thế khó khăn.

Trên hướng Liptsy, quân đội Nga tiến qua các dải rừng gần Alisovka.

Trên hướng Volchansk, Petropavlovka và Lozovaya đã nằm dưới quyền kiểm soát. Các đơn vị xung kích Nga đạt bước tiến đáng kể gần Varvarovka.

Các đơn vị Ukraine hai lần tìm cách phá vòng vây bằng lực lượng thiết giáp gần Nefyodovka. Hoạt động di chuyển của các nhóm chiến đấu sử dụng xe bọc thép Tisa và xe bọc thép chở quân M113 đã bị lực lượng trinh sát phát hiện từ trước. Kết quả, toàn bộ các nhóm chiến đấu Ukraine bị đẩy lùi trong các đợt tập kích hỏa lực tổng hợp.

Trên hướng Veliky Burluk, các đơn vị Nga tiến hành truy quét các dải rừng tại những khu vực làng mạc và tuyến phòng thủ đã được kiểm soát trước đó.

Hướng Zaporozhye

Tại khu vực phía bắc, các đơn vị Nga tiếp tục tiến về phía tây Zorevka. Các kíp pháo binh và lực lượng vận hành UAV đã phá hủy một lựu pháo M777, 4 xe bán tải, 2 xe địa hình ATV và 3 hệ thống robot mặt đất tại các khu vực Vasilkovskoye, Gavrilovka, Malinovka, Kolomiytsevo, Novokasyanovka và Dobropasovo.

Phía tây bắc Zarnitsa, các đơn vị xung kích Nga tiếp tục chọc sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, lần lượt giành quyền kiểm soát các cứ điểm kiên cố. Phía tây Lesnoye, các đơn vị Nga tiếp tục đánh chiếm những cứ điểm phòng thủ kiên cố, cắt đứt các tuyến tiếp cận của các nhóm lực lượng Ukraine. Các kíp pháo binh và lực lượng vận hành UAV đã phá hủy một hệ thống robot mặt đất và 13 ăng-ten của Vệ binh Quốc gia Ukraine (NSU) gần Obshcheye. Hai hầm trú ẩn bị phá hủy một phần.

Phía tây Rovnoye và Kopani, các đơn vị Nga tiếp tục đánh chiếm các cứ điểm của Ukraine. Các đơn vị xung kích Nga tiếp tục phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine, tiến về phía tây Chervona Krynytsia và Novosyolovka. Các nhóm xung kích lần lượt giành quyền kiểm soát các cứ điểm.