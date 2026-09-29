Phản ứng của Tổng thống Trump khi Anh cho 5 nghi phạm khủng bố tại ngoại

Trump nói ông vô cùng bất ngờ trước quyết định của Anh

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 28-9, ông Trump nói nếu có quyền quyết định, ông sẽ tiếp tục tạm giữ các nghi phạm.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ ghi nhận cơ quan chức năng Anh đã phối hợp rất chặt chẽ với phía Mỹ trong quá trình theo dõi và bắt giữ nhóm người này.

Khi được hỏi liệu vụ việc có liên quan đến Iran hay không, ông Trump trả lời “có thể”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Tổng thống Mỹ nói Washington nắm được nhiều thông tin về các nghi phạm, song không đưa ra thông tin cụ thể.

Cảnh sát Anh tăng cường kiểm tra sau vụ việc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng không tiết lộ chi tiết, nhưng cho rằng vụ việc “rõ ràng có bàn tay của một tác nhân nước ngoài”. Ông cho biết thông tin sẽ được công bố trong những ngày tới và nhấn mạnh đây là sự việc nghiêm trọng.

5 nghi phạm, đều là công dân Anh trong độ tuổi từ 23 đến 25 và sinh sống tại khu vực London, bị bắt vào sáng 27-9 gần căn cứ RAF Fairford ở hạt Gloucestershire.

Cảnh sát điều tra 3 chiếc xe tải khả nghi

Cảnh sát nhận được tin báo về 3 chiếc xe tải khả nghi dường như đang di chuyển về phía căn cứ.

Nhóm này ban đầu bị bắt với nghi vấn vi phạm luật về chất nổ, sau đó tiếp tục bị điều tra về hành vi chuẩn bị một vụ khủng bố.

Lực lượng xử lý bom của quân đội được triển khai tới kiểm tra các phương tiện, trong khi khoảng 85 hộ gia đình ở làng Whelford gần đó phải sơ tán để bảo đảm an toàn.

Sau khi tiến hành thẩm vấn và điều tra ban đầu, cảnh sát Anh cho cả 5 người tại ngoại với những điều kiện nghiêm ngặt về đi lại và tiếp xúc.

5 nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân Mỹ

Trợ lý Cảnh sát trưởng Laurence Taylor, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Anh, nhấn mạnh các nghi phạm vẫn đang bị điều tra theo nhiều hướng.

Cơ quan chức năng Anh đang xem xét khả năng nhóm nghi phạm hành động thay mặt một quốc gia khác, dù có thể có hoặc không nhận thức đầy đủ về vai trò của mình. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận mối liên hệ cụ thể với Iran.

Đại sứ quán Iran tại London đã bác bỏ cáo buộc Tehran dính líu tới âm mưu nhằm vào RAF Fairford, gọi những suy đoán này là vô căn cứ.

RAF Fairford thuộc sở hữu của Anh nhưng được Không quân Mỹ sử dụng trong các hoạt động tại châu Âu và Trung Đông. Căn cứ này từng là nơi triển khai máy bay ném bom Mỹ tham gia các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo AFP, The Independent